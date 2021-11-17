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17.11.2021 13:56
Рубрика: Экономика

Более 640 тысяч россиян проголосовали за появление 4G в регионах

Текст: Нина Егоршева

За появление 4G в малых населенных пунктах, которые первыми подключат к интернету в 2022 году, проголосовало свыше 640 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минцифры.

Фото: iStock
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"На портале Госуслуг проголосовали более 630 тысяч человек, еще порядка 13 тысяч голосов в Минцифры поступили через почтовое отделение", - пояснили в ведомстве.

Самое активное голосование было за населенные пункты в Краснодарском крае, Чечне, Якутии, Бурятии, Коми и Татарии, а также в Кемеровской и Челябинской областях.

В Минцифры уточнили, что в список населенных пунктов, в которые проведут интернет в рамках программы по оказанию универсальных услуг связи, будет состоять из поселений с численностью от 100 до 500 человек. При этом голоса, которые были отданы за более крупные поселения, позволят определить территории, на которых требуется провести аудит качества связи, сообщили в ведомстве.

Полный список появится к конце декабря на портале Госуслуг. Всего к 2030 году качественной мобильной связью планируется обеспечить более чем 24 тысячи малочисленных населенных пунктов страны.

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