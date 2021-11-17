Британия отказывается вернуть Греции мрамор Парфенона

"Это не просто юридический вопрос. Это главным образом вопрос ценностей и политики. Мы будем использовать все средства в нашем распоряжении, чтобы достигнуть цели", - сказал Мицотакис по итогам встречи с Джонсоном на Даунинг-стрит, 10. Цель эта хорошо известна: воссоединить 17 находящихся сегодня в Британском музее бесценных мраморных шедевров с Акрополя с сохранившимися скульптурами и фризами на главном памятнике архитектуры Древней Эллады в Афинах, который британский посланник в Стамбуле лорд Элгин с 1802 по 1812 годы "исследовал" с таким пристрастием, что выломанные англичанами из-под портика Парфенона изваяния (значительная часть рельефного фриза "Панафинейская процессия" и одна из колон-кариатид) в итоге переместились из Афин на берега Темзы.

В Британии упрямо заявляют, что Элгин ничего не нарушал, законно вывез скульптуры из находящейся под османским владычеством Греции, и поэтому Британский музей имеет право распоряжаться ими по своему усмотрению. Такую точку зрения Борис Джонсон подтвердил греческой газете Ta Nea минувшей весной, заявив, что, дескать, "понимает сильные чувства греческого народа", но, согласно "долгосрочной позиции" правительства Ее Величества, мрамор Парфенона находится в Лондоне совершенно легально.

И это несмотря на то, что Афины в требовании возврата скульптур возрастом в 2,5 тысячи лет поддержаны Европарламентом, ЮНЕСКО, Международной ассоциацией за возвращение мрамора Парфенона и другими международными организациями. На минувшей неделе выступая в Париже по случаю 75-летия ЮНЕСКО, Мицотакис напомнил о недавней знаковой резолюции межправительственного комитета этой структуры по возвращению культурной собственности в страны происхождения. "Впервые было принято решение о признании межправительственного характера этого дела, и таким образом обязательство вернуть скульптуры Парфенона касается правительства Соединенного Королевства", - сказал греческий премьер.

Впрочем, его британский коллега Джонсон делает вид, будто и не замечает растущего давления на Вестминистер по этому вопросу. На поднятый в ходе переговоров греческим коллегой вопрос о возврате похищенного мрамора Джонсон, по данным газеты The Guardian, "перевел стрелки" на их нынешнего собственника - частный Британский музей - и заявил, что официальный Лондон не имеет к спору о принадлежности мрамора никакого отношения. В самом же музее наотрез отказываются даже обсуждать с Афинам этот вопрос, опасаясь создать прецедент, который грозит новыми требованиями о возврате незаконно вывезенных англичанами культурных ценностей. С учетом того, сколько бывшая империя и владычица морей награбила в своих обширных колониях, такое мнение имеет под собой веские резоны.

"Я бы рекомендовала Британскому музею никогда не говорить "никогда". Рано или поздно, но скульптуры будут возвращены", - ранее рассказала "Российской газете" посол Греческой Республики в России Екатерини Нассика, уточнив, что даже в самой Великобритании за это выступает большая часть общественного мнения. По словам дипломата, бесценное греческое и всемирное культурное наследие было "варварским способом изъято из Парфенона", что стало "уникальным в истории актом пиратства".

Характерно, что занятая на туманном Альбионе бескомпромиссная позиция по скульптурам с Акрополя прямо противоречит не только международным требованиям, но и начавшемуся в Европе процессу "деколонизации" своих музеев. В последнее время Германия обозначила намерения вернуть часть коллекции бронзовых артефактов в Нигерию, Франция передала ряд предметов искусства в Сенегал, а Бельгия заявила о намерении возвратить Конго вывезенные в колониальную эпоху из этой страны культурные сокровища.