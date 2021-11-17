Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября

Январский фьючерс на североморский сорт нефти марки Brent опустился в цене ниже 80 долларов впервые с 7 октября этого года, следует из данных торгов на бирже ICE.

По состоянию на 22:00 мск бочка торгуется по 79,8 доллара. Цена барреля американской легкой нефти WTI торгуется по 77 долларов, внутридневное снижение, как и по Brent, составляет 2,6%.

Стоимость нефти падает на фоне прогнозов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) о грядущем переизбытке предложения на мировом рынке, а также из-за новой волны коронавируса в Европе, которая, скорее всего, снизит спрос на нефть и нефтепродукты.

До сих пор риски усиления карантинных мер в Европе были не такими высокими, пока о новой волне заболеваемости не заговорили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь есть вероятность, что мобильность населения будет ограничена местными властями для снижения темпов заболеваемости, что не может не сказаться на топливном рынке и спросе на сырье, пишет Reuters со ссылкой на своих аналитиков.

Кроме того, ранее стало известно, что США рассматривают возможность продажи части стратегического запаса нефти из своих резеров (SPR) на фоне растущих цен на топливо в стране. Это в перспективе также увеличит предложение на международном рынке, что оказывает давление на цену барреля.