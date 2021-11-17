Церемония награждения премии AdIndex Awards 2021 пройдет 30 ноября

30 ноября пройдет седьмая ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards 2021. На мероприятии соберутся главные участники digital-рынка: рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.

Концепция премии в этом году - Shine bright like a Digital! Девиз отсылает не столько к растущим, как в золотой век рекламы, инвестициям, сколько к обнаружению бесконечного разнообразия возможностей, которые дает нам цифровая эра.

Именно цифровая индустрия удержала нас два года назад от настоящего общественного и экономического блокаута и дала миру новые возможности и, главное, энергию. Еще вчера контентмейкеры называли интернет всего лишь "средством доставки сигнала". А сегодня первые строчки общественного внимания занимают продукты Netflix, HBO, Apple TV etc. Лайки, шеры, комментарии дороже любого золота! Ничто так не бодрит, как мысль о возможностях AI, AR, VR и перспектив прокачать креативную мышцу с помощью новых технологий. Data делает мир понятным и прозрачным. И пусть нам еще только предстоит ответить на вопрос, готовы ли мы жить в хрустальном замке без privacy. Пусть будущее нас пока больше пугает, чем радует. Ключевое слово здесь - "пока". "Пока" пугает, "пока" COVID. Мы как будто прощаемся с теми штормами, которые хорошенько нас встряхнули, выведя из карантинного ступора.

Подробности и условия участия на сайте awards.adindex.ru.