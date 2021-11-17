Чернышенко: В России запланировано создание 14 карбоновых полигонов

На базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. И.Канта в Калининградской области открылся карбоновый полигон "Росянка". Он стал третьим объектом, официально открытым в этом году в рамках пилотного проекта Минобрнауки России, и первым карбоновым полигоном не только с сухопутным, но и морским участком.

- Теперь у наших ученых появятся уникальные возможности для исследований и разработки новых технологий оценки углеродного баланса и секвестирования эмиссий парниковых газов, образующихся от гниения дрейфующих водорослей и морского мусора. Важно, что работать на полигоне будут не только ученые и студенты БФУ, но и сотрудники институтов океанологии и лесопользования РАН, а также индустриальные и технологические партнеры. Всего в рамках программы у нас запланировано создание 14 карбоновых полигонов, охватывающих различные природные экосистемы страны", - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Карбоновый полигон "Росянка" размещен на двух участках общей площадью 255,4 га. Сухопутный участок расположен на торфянике Виттгирренском Славского района, где ученые и студенты займутся оценкой углеродного баланса торфяника и его обводнением для увеличения секвестрации парниковых газов из атмосферы. Там реализуется международный проект PeatRus "Восстановление торфяных болот в России для предотвращения пожаров и смягчения изменений климата". Морской участок полигона размещен восточном склоне Гданьской впадины в Балтийском море, где наблюдается метановая аномалия.

Содержание этого парникового газа в осадках на дне впадины превышает фоновые показатели практически в 10 раз. Здесь будут изучать временную изменчивость потоков углерода в морской среде с учетом сезонной изменчивости, разработают методики мониторинга показателей эмиссии и секвестирования парниковых газов в морской среде, а также технологию получения биотоплива и биомассы водорослей и морского мусора.