Чернышенко: В России запланировано создание 14 карбоновых полигонов
- Теперь у наших ученых появятся уникальные возможности для исследований и разработки новых технологий оценки углеродного баланса и секвестирования эмиссий парниковых газов, образующихся от гниения дрейфующих водорослей и морского мусора. Важно, что работать на полигоне будут не только ученые и студенты БФУ, но и сотрудники институтов океанологии и лесопользования РАН, а также индустриальные и технологические партнеры. Всего в рамках программы у нас запланировано создание 14 карбоновых полигонов, охватывающих различные природные экосистемы страны", - отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Карбоновый полигон "Росянка" размещен на двух участках общей площадью 255,4 га. Сухопутный участок расположен на торфянике Виттгирренском Славского района, где ученые и студенты займутся оценкой углеродного баланса торфяника и его обводнением для увеличения секвестрации парниковых газов из атмосферы. Там реализуется международный проект PeatRus "Восстановление торфяных болот в России для предотвращения пожаров и смягчения изменений климата". Морской участок полигона размещен восточном склоне Гданьской впадины в Балтийском море, где наблюдается метановая аномалия.
Содержание этого парникового газа в осадках на дне впадины превышает фоновые показатели практически в 10 раз. Здесь будут изучать временную изменчивость потоков углерода в морской среде с учетом сезонной изменчивости, разработают методики мониторинга показателей эмиссии и секвестирования парниковых газов в морской среде, а также технологию получения биотоплива и биомассы водорослей и морского мусора.