Четверо россиян задержаны в Косово

Посольство России в Сербии сообщило о задержании полицией непризнанного Косово четверых граждан РФ. Сообщается, что они были задержаны за отсутствие документов.

"15 ноября в северной части Автономного края Косово и Метохия смешанным патрулем натовских Сил для Косово и местной полиции было остановлено транспортное средство с номерными знаками Сербии, в котором находились четыре гражданина России", - цитирует ТАСС заявление посольства.

Из-за отсутствия документов россияне были доставлены в полицейское отделение, а позже в прокуратуре было принято решение о задержании на 48 часов для установления личности и выяснения обстоятельств нахождения в крае.

В посольстве подчеркнули, что дипломаты предпринимают все усилия для урегулирования ситуации.