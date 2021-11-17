Число расистских комментариев в Сети выросло на 28% с начала пандемии

Несмотря на выставляемую напоказ борьбу с расовой дискриминацией, количество расистских комментариев в Сети в США и Великобритании выросло на 28 процентов с начала пандемии, показало исследование организации Ditch the Label. Специалисты проанализировали 263 миллиона обсуждений в интернет-пространствах двух стран за период с 2019-го по середину 2021 года и выяснили, что расистские комментарии, публикации или посты появлялись каждые 1,7 секунды.

Всего за это время более 50 миллионов онлайн-дискуссий носили расистский характер. В Британии на 10 процентов выросло число угроз насилия в Сети. Больше всего досталось азиатам: количество проявлений враждебности к ним в онлайн-пространстве увеличилось на 1662 процента в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Зачастую оскорбления в их адрес были связаны с коронавирусом и фразами из серии "Возвращайтесь туда, откуда пришли".При этом всплески дискриминационных заявлений совпадали с резонансными событиями, такими как заявление ВОЗ о начале пандемии или подъем движения Black Lives Matter. Tesla заплатит бывшему работнику почти 137 млн долларов из-за расизма