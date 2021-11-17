Читатели "СОЮЗа" рассказали, как познакомились с творчеством Достоевского

Одиннадцатого ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Великий, ужасный, мистический, гениальный… Какими только эпитетами не наделяют в мире этого писателя! Кто-то им восхищается, кто-то откровенно признается, что не понимает его. Мы расспросили наших читателей: вы знакомы с Достоевским?

Елена Ивлева, предприниматель, Пермь:

- Достоевского я полюбила со школы. Он открыл для меня целый мир человеческих переживаний и чувств. Считаю его величайшим психологом, который мог так, как никто, проникнуть во внутренний мир человека и описать его. Сначала я прочла "Преступление и наказание", роман буквально перевернул мое восприятие мира и общества. Потом был "Идиот" и другие книги Федора Михайловича. Его романы перечитываю вот уже лет тридцать, и они для меня не устаревают.

Ирина Манаева, инженер-конструктор, Воронеж:

- Знакома уже лет сорок пять. Периодически возвращаюсь к его произведениям. Допустим, "Преступление и наказание" сейчас надо бы освежить. Весной перечитала "Братьев Карамазовых", так как собиралась пойти на спектакль в постановке Льва Додина, его привозили в Воронеж на Платоновский фестиваль. К сожалению, из-за болезни артиста показы отменили. Но зато когда б я еще достала с полки эту книгу? Достоевский показывает, какие жуткие страсти в душе человека клубятся. На вид положительный герой (каким когда-то запомнился Иван) оказался вовсе не таков.

Андрей Кривошеев, инженер по обслуживанию авиатехники, Красноярск:

- С Достоевским познакомился уже взрослым человеком, после сорока. В школе Федор Михайлович показался мне унылым и депрессивным. Потом я вырос, окончил училище, отслужил в авиации и работал в авиакомпании. Оказался как-то раз в городе Старая Русса, в командировке. От скуки пошел на экскурсию в дом-музей Достоевского. Экскурсовод очень интересно рассказывала о личности Федора Михайловича, о его детях и непростой семейной жизни, о страстях и долгах писателя. О том, что он был не скучным человеком - водочки любил выпить, мазурку танцевал ухарски. И тогда я решил прочитать "Братьев Карамазовых" и "Идиота". Достоевский писал про очень простые и знакомые нашему поколению вещи. Практически про нас. Надо только повзрослеть, чтобы с ним познакомиться.

Елена Данилькевич, директор библиотеки, г. Иваново, Брестская область:

- Читаю и перечитываю Достоевского, род которого берет начало в наших краях. В школе первым был роман "Преступление и наказание". Впечатление осталось жутковатое. Когда перечитываю его теперь, приходит совсем другое осознание того, что хотел сказать автор. Недавно перечитала роман "Братья Карамазовы". И снова - яркие эмоции. Великий русский писатель творил в XIX веке, писал о Боге, свободе, морали... Его мысли актуальны и в наше время.

Татьяна Страхова, PR-специалист, Сочи:

- Достоевского знает весь мир. Во время туристической поездки на вопрос "Вы из какой страны?" ответила: "Из России". И тут же услышала тираду: "О, Путин, Достоевский, Толстой!" Сразу понимаешь величие своей страны, если фамилии классиков и президента стоят рядом. Достоевский - тот писатель, который заставляет работать душу, задумываться о вечном, как бы пафосно это ни звучало.

Наталья Немогай, телеведущая канала ОНТ, Минск:

- Отдыхала в августе в Крыму, брала с собой на пляж томик Достоевского. Удивительно, но даже в солнечную погоду мне его слог и мысли пришлись по душе. О предназначении человека, вере, духовности. В общем, девушка с толстой книгой Достоевского произвела фурор на пляже. У отдыхающих по соседству сразу возникло желание поговорить о литературе. Вот и лайфхак для девушек, желающих завести приятное знакомство на пляже: берите с собой романы Достоевского.

Александр Романюк, водитель, г. Слоним, Гродненская область:

- "Преступление и наказание" прочитал в школе, роман произвел очень сильное впечатление. В 14 лет я не мог представить, что придется на уроках литературы рассуждать об убийстве и искуплении за это страшное деяние. Теперь, когда уже мои дети читают Достоевского, приходится перечитывать классика, чтобы объяснить им, о чем же он писал.