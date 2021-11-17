Что будет со средним чеком начинающего инвестора в России

Банк России в недавнем обзоре показателей участников финансового рынка впервые поделился информацией о среднем размере счета розничного клиента российского брокера. Этот размер по итогам второго квартала 2021 года равен 485 тысячам рублей.

Впрочем, если учесть, что 62% счетов физических лиц пустые, то, наверное, более показательной является величина портфеля для фондированных счетов - она в среднем составляет чуть меньше 1,3 млн рублей. О том, что будет происходить со средним чеком начинающего инвестора, что на него влияет и куда инвестировать новичкам, специально для "РГ" рассказал заместитель генерального директора "Открытие Брокер" по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Андрей Салащенко.

- С ростом числа розничных инвесторов, вовлеченных в фондовый рынок, средний размер чека снижается. Это естественный процесс. Средний объем биржевой сделки на фондовом рынке за последние два года упал в 2,5 раза, это является прямым следствиемснижения величины среднего чека инвестора, которая, по нашим оценкам, также снизилась в целом по рынку более чем в два раза.

Причем некоторый потенциал снижения среднего размера чека еще будет иметь место. И для этого есть несколько причин. Во-первых, снижение среднего счета будет проходить в рамках прежней тенденции - увеличения числа розничного инвестора. Этот процесс несколько замедлился с начала года, но потенциал еще не исчерпан.

Кроме того, в последнее время самое серьезное внимание со стороны регулятора мы видим к наименее защищенной категории клиентов брокерских компаний - так называемым неквалифицированным инвесторам - для них с 1 октября текущего года стало обязательным тестирование для доступа к ряду инструментов. Это привело к росту желающих получить статус квалифицированного инвестора и в целом должно было привести к снижению среднего чека неквалифицированного инвестора. Отдельного внимания заслуживает и структура инвестиций на среднем счете клиента российского брокера.

Если говорить о неквалифицированных инвесторах, то в последнее время их доля инвестиций в акции, расписки, паи значительно увеличилась. Квалифицированные инвесторы, в свою очередь, значительную долю портфеля, все же держат в облигациях. Таким образом, новички на рынке часто бросаются в более волатильные и рискованные инструменты с надеждой быстро заработать, в то время как опытные инвесторы часто применяют гораздо более сбалансированные подходы. Только что вышедшим на рынок инвесторам стоит помнить, что, как показывает практика, инвестиции, который приносят доход непрофессиональным инвесторам, - это долгосрочные инвестиции. Сегодня аналитики имеют положительный взгляд на длинные инвестиции в краткосрочные ОФЗ, цены которых локально снизились на фоне повышения Банком России ключевой процентной ставки, на инвестиции в "дивидендные акции". Кроме того, для начинающего инвестора хорошим стартом может стать инвестирование в паи биржевых фондов (БПИФ), в линейке которых есть как фонды, вкладывающиеся в облигации, так и фонды акций. При этом разумным подходом является формирование сбалансированного портфеля из паев нескольких БПИФов, ориентированных на разные активы.

Что будет дальше происходить с величиной счета клиента? Средняя величина счета, скорее всего, еще окончательно не исчерпала возможности снижения, в том числе, за счет регионов, не занимающих лидирующие позиции по уровню заработной платы, однако, вряд ли она будет и дальше падать такими же темпами, как это происходило в последние годы, и в конечном итоге в обозримом будущем стабилизируется на уровне, немногим ниже текущего.