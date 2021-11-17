Для молодежи СНГ проведут конкурс по популяризации русского языка и культуры

Основной язык проекта - русский. У конкурса две важные особенности. Участвовать в нем могут только те проекты, которые были начаты после 1 января 2020 года и завершены до 1 декабря 2021 года. И работа должна быть коллективной. Команды численностью от двух до десяти человек, возраст участников - от 18 до 35 лет включительно, уточнили в вузе.
Еще одно важное требование: у проекта должна быть активная страница с публикациями хотя бы в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok, возможно использование Telegram, ЯндексДзен.
"Эта концепция позволяет расширить тематику проектов и показать высокую социальную значимость русского языка на практике. Мы стремимся привлекать к участию не только молодых филологов, но и студентов, обучающихся по широкому спектру направлений, и выпускников вузов различных специальностей", - пояснила заместитель директора департамента управления проектами Института Пушкина Светлана Ульянова.
Справка "РГ"
Конкурс проводится в трех номинациях:
1. "Русский язык". Продвижение, поддержка, сохранение и укрепление позиций русского языка как языка межнационального общения.
2. "Российское образование и культура". Популяризация российской культуры, образования и науки на международном пространстве.
3. "Историческая, культурная, научная, образовательная и экономическая взаимосвязь между странами". Актуальные проблемы и перспективы двусторонних взаимосвязей России с Арменией, Беларусью, Киргизией и Таджикистаном.