Для молодежи СНГ проведут конкурс по популяризации русского языка и культуры

В целях популяризации русского языка и российской культуры, а также, чтобы развивать культурные, образовательные, научные связи и интерес к российскому образованию среди молодежи Армении, Беларуси, Киргизии и Таджикистана Институт Пушкина объявил конкурс проектов. Он проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в партнерстве с национально-российскими славянскими университетами.

Основной язык проекта - русский. У конкурса две важные особенности. Участвовать в нем могут только те проекты, которые были начаты после 1 января 2020 года и завершены до 1 декабря 2021 года. И работа должна быть коллективной. Команды численностью от двух до десяти человек, возраст участников - от 18 до 35 лет включительно, уточнили в вузе.

Еще одно важное требование: у проекта должна быть активная страница с публикациями хотя бы в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok, возможно использование Telegram, ЯндексДзен.

"Эта концепция позволяет расширить тематику проектов и показать высокую социальную значимость русского языка на практике. Мы стремимся привлекать к участию не только молодых филологов, но и студентов, обучающихся по широкому спектру направлений, и выпускников вузов различных специальностей", - пояснила заместитель директора департамента управления проектами Института Пушкина Светлана Ульянова.

Справка "РГ"

Конкурс проводится в трех номинациях:

1. "Русский язык". Продвижение, поддержка, сохранение и укрепление позиций русского языка как языка межнационального общения.

2. "Российское образование и культура". Популяризация российской культуры, образования и науки на международном пространстве.

3. "Историческая, культурная, научная, образовательная и экономическая взаимосвязь между странами". Актуальные проблемы и перспективы двусторонних взаимосвязей России с Арменией, Беларусью, Киргизией и Таджикистаном.