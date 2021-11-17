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Текст:   Татьяна Замахина 
14:00 17.11.2021

Доходы семей с детьми при продаже квартир освободят от налога

Если семья с двумя и более детьми продала квартиру в целях улучшения жилищных условий, то доходы от такой продажи освободят от НДФЛ. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении.
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Поправки были утверждены ко второму чтению другого проекта на налоговую тему, который в рамках первого чтения касался только введения акциза на жидкую сталь.

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Новые изменения гласят, что семьи с двумя и более детьми будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ, если в течение года полученные от продажи квартиры средства будут потрачены на улучшение жилищных условий. Отметим, что принять такие поправки поручил президент РФ в июле текущего года.

"Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос, - пояснил председатель ГД Вячеслав Володин. - Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь. Не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш".

При этом сумма налога, которую необходимо сейчас уплатить при продаже недвижимости раньше установленного законом срока, для большинства семей является существенной, добавил спикер. Именно поэтому президент, по его оценке, предложил рассмотреть вопрос о расширении налоговых льгот.

"Рассчитываем, что принятые сегодня поправки позволят семьям с детьми быстрее приобретать новое, более комфортное жилье", - резюмировал Володин.

Закону придается обратная сила. "Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года", - пояснил спикер.

Как уточняется в поправках, общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а стоимость приобретенного жилья не должна по кадастровой стоимости быть более 50 миллионов рублей.

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин уточнил, что от уплаты налога на доходы физических лиц будут освобождаться семьи-собственники продаваемого жилья, вне зависимости от того, сколько лет оно находилось в собственности.

"Семьи, в которых двое или более детей не достигших возраста восемнадцати лет, либо это студенты в возрасте до 24 лет, не будут уплачивать подоходный налог", - добавил депутат.

Фото: photoxpress
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Поддержаны и другие изменения на тему освобождения от налогов. Не нужно будет платить НДФЛ с доходов, полученных в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации, а также в связи с выполнением мероприятий по догазификации населенных пунктов.

А от налога на прибыль освобождаются субсидии, которые получены малым и средним бизнесом и социально ориентированными некоммерческими организациями в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Кроме того, от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса. Эта льгота будет носить однократный характер.

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