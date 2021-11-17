Эксперт рассказал, сколько действуют QR-коды у привитых в разных странах

Сейчас всех россиян волнует предложение Минздрава о пересмотре срок действия QR-кода у привитых от COVID-19 в том случае, если они все же заразятся коронавирусом. Если норма будет принята, срок действия у таких граждан сократится с одного года после завершения курса вакцинации до полугода с момента выздоровления (в точности, как и у заболевших, не получавших вакцину). При этом ревакцинацию нужно будет проводить через полгода после выздоровления. По просьбе "Российской газеты" эту инициативу прокомментировал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

"Давайте посмотрим на иностранный опыт. Согласно рекомендациям FDA (это американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), ревакцинация необходима через полгода после полной вакцинации от COVID-19, и действие сертификатов в большинстве стран определяется этим сроком, - рассказал Михаил Каган. - Однако в США срок действия ограничен 30 днями и обновляется каждый месяц. Максимальный срок действия - 365 дней, однако он может быть пересмотрен. В Евросоюзе срок действия сертификата еще не анонсирован, но некоторые страны установили свой срок - Хорватия 270 дней, Австрия 90 дней".

Эксперт отметил, что в странах ЕС повсеместно действуют цифровые сертификаты привитых или переболевших, так называемые Green pass. Эти сертификаты также служат основанием для посещения общественных мест и передвижения внутри Евросоюза.

"В США 10 штатов используют электронные сертификаты вакцинации в полном объеме, 20 штатов отказались от их использования, в остальных сферы действия QR-кодов вариабельны. Одновременно введен так называемый "паспорт выздоровевшего", который действителен в течение шести месяцев после первого положительного теста на ковид", - отметил эксперт.

Такие расхождения в правилах вполне объяснимы: ведь ученые и медики пока не знают, насколько долго нас защищает иммунитет после перенесенного заболевания, либо после вакцинации.

"Что касается нашей страны, в своих последних рекомендациях Минздрав настаивает на необходимости вакцинации переболевших и ревакцинации привитых ранее через один и тот же срок, равный шести месяцам. Этот срок, конечно, определяется и общей эпидемической ситуацией, которая пока остаётся очень серьёзной, - отметил Михаил Каган. - В этом плане было бы логично срок действия прививочных сертификатов ограничить именно шестью месяцами. Тогда не возникало бы двусмысленных ситуаций с укорочением действия QR-кодов у привитых переболевших, и это бы способствовало вакцинации и ревакцинации именно в те сроки, которые указаны в рекомендациях Минздрава".