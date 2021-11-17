Эксперт рассказал, сколько действуют QR-коды у привитых в разных странах

"Давайте посмотрим на иностранный опыт. Согласно рекомендациям FDA (это американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), ревакцинация необходима через полгода после полной вакцинации от COVID-19, и действие сертификатов в большинстве стран определяется этим сроком, - рассказал Михаил Каган. - Однако в США срок действия ограничен 30 днями и обновляется каждый месяц. Максимальный срок действия - 365 дней, однако он может быть пересмотрен. В Евросоюзе срок действия сертификата еще не анонсирован, но некоторые страны установили свой срок - Хорватия 270 дней, Австрия 90 дней".
Эксперт отметил, что в странах ЕС повсеместно действуют цифровые сертификаты привитых или переболевших, так называемые Green pass. Эти сертификаты также служат основанием для посещения общественных мест и передвижения внутри Евросоюза.
"В США 10 штатов используют электронные сертификаты вакцинации в полном объеме, 20 штатов отказались от их использования, в остальных сферы действия QR-кодов вариабельны. Одновременно введен так называемый "паспорт выздоровевшего", который действителен в течение шести месяцев после первого положительного теста на ковид", - отметил эксперт.
Такие расхождения в правилах вполне объяснимы: ведь ученые и медики пока не знают, насколько долго нас защищает иммунитет после перенесенного заболевания, либо после вакцинации.
"Что касается нашей страны, в своих последних рекомендациях Минздрав настаивает на необходимости вакцинации переболевших и ревакцинации привитых ранее через один и тот же срок, равный шести месяцам. Этот срок, конечно, определяется и общей эпидемической ситуацией, которая пока остаётся очень серьёзной, - отметил Михаил Каган. - В этом плане было бы логично срок действия прививочных сертификатов ограничить именно шестью месяцами. Тогда не возникало бы двусмысленных ситуаций с укорочением действия QR-кодов у привитых переболевших, и это бы способствовало вакцинации и ревакцинации именно в те сроки, которые указаны в рекомендациях Минздрава".