Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США

Администрация Байдена в среду провела аукцион по добыче ископаемого топлива на площади более 323 тысяч квадратных километров, который эксперты назвали "невероятно безрассудным". Его результаты станут известны позже.

Огромный размер сделки по аренде, охватывающей территорию, которая вдвое больше Флориды, как отмечает Guardian, является прямым опровержением предыдущего обещания Байдена прекратить бурение новых скважин на государственных землях и акваториях. По оценке экологов, аукцион подрывает шаткое доверие к климатической политике Белого дома и затрудняет предотвращение катастрофических последствий стремительного роста глобального потепления.

Нет никакой гарантии, что все договора аренды будут переданы нефтегазовым компаниям, но министерство внутренних дел, которое контролирует государственные земли и водные ресурсы, оценило, что на предлагаемой на аукционе территории находится 1,12 миллиарда баррелей нефти и 4,2 триллиона кубических футов газа, которые доступны для добычи. В рамках отдельной сделки по аренде, предложенной правительством в заливе Кука на Аляске, буровикам будет предложено разработать еще 192 миллиона баррелей нефти и 301 миллиард кубических футов газа. В совокупности эти договоры аренды способны привести к выбросу почти 600 миллионов тонн газов, нагревающих планету, если они будут полностью освоены в течение следующих четырех десятилетий, что больше, чем общие годовые выбросы в Британии.

Аукцион представляет собой "огромную климатическую бомбу", согласно Earthjustice, одной из экологических групп, которая подала иск, утверждая, что у нее нет надлежащей научной экспертизы. Байден поставил перед США цель сократить выбросы вдвое в этом десятилетии, прежде чем к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов.

Как отмечают аналитики, что во время правления Байдена наметилась тревожная картина, когда Белый дом с момента его инаугурации выдавал разрешения на бурение со скоростью более 300 в день - более быстрыми темпами, чем при Дональде Трампе.

На недавно прошедшем климатическом саммите в Глазго - Сop26, Соединенные Штаты также отказались подписать соглашение о прекращении добычи угля, и о поэтапном отказе от бензиновых и дизельных автомобилей. "Это действительно ставит под сомнение, является ли климатическая повестка администрации Байдена не чем иным, как нарушенными обещаниями", - заявил Джереми Николс из экологической группы WildEarth Guardians. Эксперты заявили, что разработка новых нефтяных и газовых месторождений должна быть остановлена ​​в этом году, если мир хочет избежать еще более катастрофических волн тепла, наводнений и других климатических воздействий.