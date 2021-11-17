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17.11.2021 23:35
Рубрика: В мире

Эксперты назвали безрассудным аукцион по продаже земель сырьевым компаниям в США

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Администрация Байдена в среду провела аукцион по добыче ископаемого топлива на площади более 323 тысяч квадратных километров, который эксперты назвали "невероятно безрассудным". Его результаты станут известны позже.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Огромный размер сделки по аренде, охватывающей территорию, которая вдвое больше Флориды, как отмечает Guardian, является прямым опровержением предыдущего обещания Байдена прекратить бурение новых скважин на государственных землях и акваториях. По оценке экологов, аукцион подрывает шаткое доверие к климатической политике Белого дома и затрудняет предотвращение катастрофических последствий стремительного роста глобального потепления.

Нет никакой гарантии, что все договора аренды будут переданы нефтегазовым компаниям, но министерство внутренних дел, которое контролирует государственные земли и водные ресурсы, оценило, что на предлагаемой на аукционе территории находится 1,12 миллиарда баррелей нефти и 4,2 триллиона кубических футов газа, которые доступны для добычи. В рамках отдельной сделки по аренде, предложенной правительством в заливе Кука на Аляске, буровикам будет предложено разработать еще 192 миллиона баррелей нефти и 301 миллиард кубических футов газа. В совокупности эти договоры аренды способны привести к выбросу почти 600 миллионов тонн газов, нагревающих планету, если они будут полностью освоены в течение следующих четырех десятилетий, что больше, чем общие годовые выбросы в Британии.

Аукцион представляет собой "огромную климатическую бомбу", согласно Earthjustice, одной из экологических групп, которая подала иск, утверждая, что у нее нет надлежащей научной экспертизы. Байден поставил перед США цель сократить выбросы вдвое в этом десятилетии, прежде чем к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов.

Как отмечают аналитики, что во время правления Байдена наметилась тревожная картина, когда Белый дом с момента его инаугурации выдавал разрешения на бурение со скоростью более 300 в день - более быстрыми темпами, чем при Дональде Трампе.

На недавно прошедшем климатическом саммите в Глазго - Сop26, Соединенные Штаты также отказались подписать соглашение о прекращении добычи угля, и о поэтапном отказе от бензиновых и дизельных автомобилей. "Это действительно ставит под сомнение, является ли климатическая повестка администрации Байдена не чем иным, как нарушенными обещаниями", - заявил Джереми Николс из экологической группы WildEarth Guardians. Эксперты заявили, что разработка новых нефтяных и газовых месторождений должна быть остановлена ​​в этом году, если мир хочет избежать еще более катастрофических волн тепла, наводнений и других климатических воздействий.

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