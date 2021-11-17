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17.11.2021 17:38
Рубрика: Общество

Если истек срок годности: Что из домашней аптечки лучше выбросить

Текст: Анастасия Селиванова
Лекарственные препараты, срок годности которых истек несколько лет назад, лучше выкинуть из домашней аптечки. Однако есть некоторые препараты, которые могут не портиться вечность - например, активированный уголь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог, д.м.н., профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов. По его словам, все лекарства портятся по-разному. Однозначно меньше хранятся те препараты, упаковку которых уже вскрыли, ведь кислород вызывает окисление многих соединений, а повышение влажности, температуры и наличие прямого солнечного света ускоряет химические реакции.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Даже на лекарства, которые ни разу не открывали, среда влияет, но в существенно меньшей степени, - говорит врач. - Поэтому, если у вас сохранились препараты, просроченные на несколько лет, их лучше выкинуть. Но, если срок годности истек полгода назад, можно их использовать практически наверняка".

Наиболее известное исследование о том, какие лекарства можно использовать по истечении заводского срока годности, было проведено в США Управлением по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) по заказу Минобороны США, которое хотело выяснить, какие просроченные препараты можно применять в боевых условиях для экстренной помощи без вреда здоровью.

Так, выяснилось, что из 122 лекарств абсолютное большинство можно было использовать еще несколько лет после истечения срока годности, среди них антибиотики амоксициллин и ципрофлоксацин, а также антигистаминное средство дифенгидрамин и ампулы анальгина, которые сохранили свои свойства спустя 53 года. Примечательно, что аспирин хранится плохо, а парацетамолу срок "жизни" увеличили на два года.

По итогам прошлого года срок годности был продлен еще двум препаратам - тамифлю (на 15 лет) и релензе (на 10 лет).

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