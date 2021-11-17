Евразийский интеграционный проект выгоден для Киргизии

Участие Киргизии в Евразийском союзе позволило ей получить больше поддержки со стороны России. Об этом и других преимуществах интеграционного проекта рассказал посол РФ в республике Николай Удовиченко на встрече с представителями деловых кругов двух стран в Бишкеке.

По мнению дипломата, участие Киргизии в ЕАЭС благотворно влияет на развитие двусторонних связей между республикой и Россией. К примеру, благодаря механизмам интеграционного проекта, как полагает Николай Удовиченко, удалось избежать существенного сокращения экономического сотрудничества в период ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

- Именно создание механизмов в рамках этого союза позволило избежать в ушедшем году, наверное, наиболее проблемном, существенного спада в двусторонних связях, а в 2021-м - выйти на уверенный динамичный рост, - подчеркнул российский дипломат, добавив, что объем торговли между странами увеличился на 20 процентов по сравнению с показателями в 2020-м.

Киргизия тем временем открыла для себя возможность участия в выгодных программах. Россия помогла ей модернизировать пункты пропуска на границе и переоснастить лаборатории. В ближайшее время, по словам Николая Удовиченко, будет запущена модернизация налоговой системы, которую в КР намерены завершить в течение трех лет. Одновременно в Киргизии стартует программа маркировки и прослеживаемости товаров. Это позволит обеспечить беспрепятственную доставку продукции, произведенной в республике, на российский рынок.

- Россия выделила на эти программы миллиарды рублей, - напомнил посол. - Совместные проекты создают более благоприятные возможности для эффективного сотрудничества между странами.

Тем временем



Главы правительств России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Стороны договорились до конца текущего года провести церемонию закрытия Перекрестного года между странами в Бишкеке. Как сообщают официальные источники, российская сторона выразила готовность оказать техническую и программную помощь республике в развитии системы налогового администрирования и создании современного центра обработки данных.