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17.11.2021 14:25
Рубрика: Власть

Генпрокурор Игорь Краснов погасил новую марку к 300-летию прокуратуры

Текст: Иван Егоров

В Генеральной прокуратуре прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 300-летию со дня образования органов прокуратуры России. На почтовой марке изображен портрет графа Павла Ивановича Ягужинского (неизвестный русский художник, 2-я половина XVIII века), который хранится в музее-усадьбе "Кусково".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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18 января 1722 года император Петр I назначил его первым генерал-прокурором Сената. Представляя сенаторам генерал-прокурора, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". На полях почтового блока изображена эмблема органов прокуратуры, портрет Петра I и инструкция о должности генерал-прокурора Сената.

В торжественном гашении марки приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, церемония памятного гашения государственных знаков почтовой оплаты - это презентация выхода нового госзнака в почтовое обращение. Для этого был изготовлен специальный сувенирный штемпель, которым делается оттиск, а конверты подписывают участники церемонии. По ее окончании Игорь Краснов сказал, что это уникальное событие.

"Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран", - сказал глава российского надзорного ведомства. Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, отметил, что гашение почтовой марки в честь 300-летия ведомства еще раз символизирует его высокое значение в государственной системе. Прокурорская почтовая марка уже поступила в обращение. Она будет выпущена тиражом 25 тысяч экземпляров и номиналом 100 рублей.

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