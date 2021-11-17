"Гомельтранснефть" ограничил прокачку по нефтепроводу "Дружба" в Польшу. Как заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, это произошло из-за внепланового ремонта на одной из веток.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" (Белоруссия) начал внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток", - приводит его слова ТАСС. Как обратил внимание Демин, на объемах поставок за ноябрь это не скажется.

Напомним, нефтепровод "Дружба" был построен в 1960-е годы и является самым длинным в мире. По его веткам обеспечиваются поставки в Восточную и Западную Европу. "Гомельтранснефть" обеспечивает транзит по территории Белоруссии.