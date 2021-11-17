Госдума повысила лимит накоплений ФНБ с 7% до 10% ВВП

Госдума на заседании в среду приняла в окончательном чтении закон, который повышает до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ). Изменения внесены в Бюджетный кодекс.

Как рассказал заместитель министра финансов Алексей Лавров, сейчас этот порог составляет 7%, а повышение до 10% позволить увеличить ликвидную часть фонда в случае падения цен на нефтяном рынке. Одновременно устанавливается допустимый объем использования средств ФНБ на финансирование самоокупаемых проектов - 2,5 трлн рублей на три года.

Этим же законом устанавливается ряд положений по поддержке региональных бюджетов. "Правительство по согласованию с парламентской комиссией сможет без внесения изменений в закон о бюджете определять объемы межбюджетных трансфертов 10 регионам с наименьшей бюджетной обеспеченностью", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "это позволит в случае ухудшения социально-экономической ситуации в данных регионах оперативно направлять дополнительные средства на их поддержку".