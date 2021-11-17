Госдума приняла в I чтении законопроект о праве РФ на "золотую акцию"

Правительство РФ получит право "золотой акции" при продаже принадлежащих государству акций компаний, где до приватизации оно владело блокирующим пакетом (25% плюс одна акция). Законопроект об этом был принят Госдумой в первом чтении 17 ноября.

"Золотой акцией" называется особый вид акций, обозначающий специальное право государства сохранять контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок. Впервые такой вид акций был применен в Великобритании в 1980-х, а позднее, в 1990-х, в России.

Сейчас законопроект о "золотой акции" в РФ касается акционерных обществ, которые официально не включены в перечень стратегических, но все равно имеют стратегически важное значение для соблюдения национальных интересов страны, обеспечения нацбезопасности и устойчивого развития, следует из пояснительной записки к документу.

К таким предприятиям, например, относятся аэропорт Внуково, "Ростелеком", Россельхозбанк, Росспиртпром, а также Махачкалинский морской торговый порт и "Российские ипподромы".