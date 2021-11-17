Госдума упрощает порядок подтверждения нулевой ставки НДС

Подтвердить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) можно будет без отметок таможенной службы. Такой законопроект приняла 17 ноября Госдума в первом чтении.
"Законопроект направлен на упрощение порядка документального подтверждения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов", - говорится в пояснительной записке.
А именно - "при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами товаров, вывозимых с территории РФ, предлагается исключить требование о наличии отметок таможенных органов".
Законопроект разработан правительством в соответствии с Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.