Госдума уточнила основания для признания загранпаспорта недействительным

По словам статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова, речь идет об общегражданских, служебных и дипломатических паспортах, внутренних же удостоверений личности эти нормы не касаются.

В соответствии с законопроектом, основаниями для признания паспорта недействительным могут быть:

- утрата паспорта;

- истечение срока его действия;

- изменение фамилии, имени и отчества владельца, даты рождения, места рождения, пола;

- смерть владельца;

- невозврат без уважительной причины паспорта после окончания служебной командировки;

- прекращение гражданства РФ;

- отмена решения о приобретении гражданства РФ;

- установление факта отсутствия у владельца гражданства РФ;

- оформление паспорта по поддельным либо недействительным документам;

- внесение в паспорт недостоверных сведений;

- непригодность паспорта для дальнейшего использования;

- неполучение паспорта его владельцем в течение трех лет со дня оформления;

- неполучение по истечении года после оформления дипломатического или служебного паспорта организацией, направляющей гражданина в служебную командировку.

Изымать недействительные паспорта сможет суд, СК, МВД, ФСБ, ФТС, ФССП, МИД. Порядок и сроки изъятия документа определит правительство.