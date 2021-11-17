Госдума уточнила основания для признания загранпаспорта недействительным

Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий основания для признания загранпаспортов россиян недействительными.
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По словам статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел РФ Игоря Зубова, речь идет об общегражданских, служебных и дипломатических паспортах, внутренних же удостоверений личности эти нормы не касаются.
В соответствии с законопроектом, основаниями для признания паспорта недействительным могут быть:
- - утрата паспорта;
- - истечение срока его действия;
- - изменение фамилии, имени и отчества владельца, даты рождения, места рождения, пола;
- - смерть владельца;
- - невозврат без уважительной причины паспорта после окончания служебной командировки;
- - прекращение гражданства РФ;
- - отмена решения о приобретении гражданства РФ;
- - установление факта отсутствия у владельца гражданства РФ;
- - оформление паспорта по поддельным либо недействительным документам;
- - внесение в паспорт недостоверных сведений;
- - непригодность паспорта для дальнейшего использования;
- - неполучение паспорта его владельцем в течение трех лет со дня оформления;
- - неполучение по истечении года после оформления дипломатического или служебного паспорта организацией, направляющей гражданина в служебную командировку.
Изымать недействительные паспорта сможет суд, СК, МВД, ФСБ, ФТС, ФССП, МИД. Порядок и сроки изъятия документа определит правительство.