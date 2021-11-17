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17.11.2021 16:43
Рубрика: Власть

Госдума вводит ответственность за неполную уплату алиментов

Текст: Галина Мисливская
Возможность избежать ответственности за неуплату алиментов после внесения части суммы вскоре может исчезнуть. Депутаты Госдумы на заседании 17 ноября приняли в первом чтении поправки в административный и уголовный кодексы, из которых следует, что наказуемой будет не только полная, но и частичная неуплата алиментов.

В соответствующие статьи КоАП и УК вносится уточнение. А именно, нарушением закона будет считаться неуплата алиментов "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением".

Фото: iStock
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Нынешняя формулировка "неуплата средств на содержание" создает лазейку в законодательстве, которой пользуются недобросовестные граждане.

"Злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговоренной в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребенка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму. Недопустимо, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несет за это никакого наказания", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Один из примеров, приведенных в пояснительной записке, - решение мирового судьи судебного участка № 28 Галичского района Костромской области от 3 декабря 2018 года, который прекратил производство по делу об административном правонарушении по статье 5.351 КоАП против гражданина, уплатившего в качестве алиментов 500 рублей при общей задолженности в 61 тысячу.

"По данным территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов, что свидетельствует о том, что факт привлечения к административной ответственности по статье 5.351 КоАП является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению установленных требований", - уверены авторы инициативы (ее внесло правительство).

Отметим, что наказание по упомянутой административной статье предусмотрено в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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По мнению первого зампреда комитета Госдумы по законодательству Ирины Панькиной ("Единая Россия"), не менее действенная мера против злостных неплательщиков - статья Уголовного кодекса РФ номер 157. Наказание по ней - исправительные работы на срок до года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

При этом "лицо освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье, если в полном объеме погасило задолженность по выплате средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей", говорится в проекте закона.

"Необходимо ответственно относиться к своим детям. Даже если семья распалась, это не снимает ответственности с родителя за содержание и воспитание ребенка", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Власть Право Административное право Власть Право Уголовное право Законодательная власть Госдума Административное законодательство Уголовное законодательство

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