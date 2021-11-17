Археологи выяснили, кто и как создавал храмы Древнего Египта

Международная команда археологов завершила десятилетнее исследование барельефов, украшающих храм Хатшепсут - женщины-фараона. Новые методы анализа помогли раскрыть давнюю тайну древних мастеров - выяснилось, что настенные картины создавались целыми "бригадами", а не отдельными художниками и скульпторами.

Как сообщает Science, до сих пор считалось, что искусные барельефы в древнеегипетских гробницах создавались отдельными мастерами, работами которых восхищался простой народ. При этом действительно глубокого анализа процессов создания таких картин ранее не проводилось.

Пробел был заполнен в рамках прошедшего исследования, которое растянулось на десять лет. Археологи занимались изучением и реставрацией барельефов, обнаруженных в храме Хатшепсут - женщины-фараона. Детально изучая изображения, они вдруг поняли, что на самом деле древние картины не являются идеальными.

Более того, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что эти картины несут на себе следы работы разных мастеров. Например, говорят исследователи, лицо изображенного на стене человека может быть прорисовано детально и очень искусно, видно, что это была фактически ювелирная работа художника. Однако черный парик на голове этого же человека изображен так, словно рисовал его начинающий художник.

По словам Димитри Лабори, египтолога из Льежского университета, подобные мелкие детали на протяжении двух столетий ускользали от внимания ученых. Эксперты рассматривали гробницы и храмовые украшения не как самостоятельные произведения искусства, а как источники информации о древнеегипетских религиозных верованиях. К тому же художники в Древнем Египте не подписывали свои работы, поэтому о них ничего неизвестно. Лишь некоторые текстовые свидетельства намекают на то, что в Древнем Египте существовали прославленные скульпторы и художники. Однако нигде практически не указывалось, какие именно работы принадлежали им.

Раскрыть одну из тайн сумела команда во главе с археологом Анастасией Ступко-Любчинской из Варшавского университета. Она детально изучила храм Хатшепсут, правившей между 1478 и 1458 годами до нашей эры и являвшейся одной из немногочисленных женщин-фараонов. Сам храм был построен почти 3500 лет назад в Долине царей недалеко от современного города Луксора.

Исследователи изучили панели в одной из задних комнат. Там изображены сцены подношения даров самой Хатшепсут - художники изобразили около 200 мужчин, которые подносят фараону снопы пшеницы, корзины с пищей, клетки с птицами и многое другое.

Изучая эти сцены, археологи установили, что создавались они в несколько этапов, причем их автором был не один и даже не несколько человек, а целая армия художников и скульпторов. Вероятно, они работали в быстром темпе и регулярно сменяли друг друга. Этим объясняется то, что на одном и том же барельефе видны как изящные, выверенные следы от удара долотом, так и следы неуклюжих ударов, которые впоследствии более опытному мастеру пришлось исправлять.

Ученые считают, что мастера брались за решение только самых сложных задач, а второстепенные детали и персонажи создавали их ученики. Свидетельств того, что более опытная рука исправляла ошибки новичков, за десять лет найдено достаточно. Все это говорит о том, что даже храм фараона использовался для обучения новичков, то есть мастер обучал своих учеников не в какой-то школе или мастерской, а прямо на месте.

Следы ошибочных, неуклюжих ударов археологи объясняют еще и тем, что в огромных комнатах внутри храма не было естественного освещения. Вероятно, у художников имелись помощники, которые стояли рядом с ними и держали в руках масляные лампы. В любом случае, исследование лишний раз доказало, что древнеегипетские монументальные сооружения возводили простые люди, допускавшие ошибки.