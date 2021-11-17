Хватит ли России своего картофеля в этом сезоне

В этом году своего картофеля в России будет меньше, чем в прошлом, считают эксперты. Оптовые цены на него по состоянию на конец октября выше прошлогодних более чем в два раза. Уже сейчас на рынке присутствует приличный объем импортной картошки. Минсельхоз разработал меры по увеличению ее производства. Но в любом случае сработают они не сразу.

По данным Картофельного союза, до заморозков в организованном секторе удалось накопать 6,53 млн картофеля против 6,8 млн тонн в прошлом году. А с наступлением заморозков уборку можно считать законченной: после них картошка уже не годна ни для употребления, ни для хранения. При этом средние оптовые цены на конец октября сформировались на уровне 26 рублей за кг. Это в 2,3 раза выше, чем годом раньше, следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". Отборный картофель стоит дороже.

"За последние две недели цена на 1,5-2 рубля просела. Возможно, на этом уровне она сохранится еще неделю-две. Но потом картофель положат на хранение. Это дополнительные затраты. Поэтому цена вырастет", - говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По данным Росстата, с начала года в рознице картошка подорожала на 52,19%. На 15 ноября 1 кг картофеля в Москве стоил 46,18 рубля, неделей раньше - 45,91 рубля.

На этом фоне конкурентоспособным выглядит импортный картофель, который уже осенью присутствует на российском рынке. Кроме традиционной Беларуси, впервые начал поставки Иран. Эта страна компенсирует дефицит отборного картофеля, который сложился в этом году в России, говорит Красильников.

В прошлом году при большем урожае российский картофель закончился к весне, а импорт оказался дорогим, что вызвало резкий скачок цен. В этом году при сохранении прошлогодних площадей подвела погода: сначала жара, а потом проливные дожди. Так что новый сезон тоже будет непростым.

На прошлой неделе глава минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у президента Владимира Путина уже предложил ряд мер по увеличению производства картофеля и овощей. В их числе субсидии для личных подсобных хозяйств, где выращивается чуть больше половины урожая. Интерес населения к выращиванию картофеля с каждым годом падает, что усугубляет ситуацию. Кроме этого, предполагается направить господдержку на вовлечение в оборот земель под овощи, на строительство овоще- и картофелехранилищ, льготную перевозку и т.п. Но программа только разрабатываетсят, поэтому в лучшем случае эффект от этих мер будет заметен только в следующем сезоне.