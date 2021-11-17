Японские ученые научились стирать память

Японские ученые из Университета Киото научились стирать память. Пока они сделали это у мышей - статья о проведенных опытах была опубликована в журнале Science. Эффекта стирания удалось достичь с помощью нейрооптической системы, которая с помощью света деактивирует белки, участвующие в долговременной потенциации, то есть в процессе долгосрочной памяти (консолидации памяти).

Воспоминания хранятся в основном в гиппокампе. Ученые вводили мыши аденовирус, переносящий протеин, а затем облучали гиппокамп светом. В итоге во время сна, когда происходит перевод информации из краткосрочной в долгосрочную память, полученная мышью в ходе обучения информация бесследно исчезала.

Как ожидает Ясунори Хаяси, ученый из команды исследователей Университета Киото, новый метод поможет в лечении шизофрении и болезни Альцгеймера, которые характеризуются нарушением работы синапсов. Также он сравнивает метод облучения светом с тем, что можно наблюдать в фантастическом фильме "Люди в черном", утверждая, что ученым удалось достичь чего-то подобного.