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17.11.2021 22:57
Рубрика: Власть

Испытан комплекс для спасателей МЧС

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Спасатели МЧС завершили испытания робототехнического комплекса МРК-15, которые проводились на протяжении двух месяцев. Их проводили на базе Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Этот робот ранее использовался сотрудниками Росгвардии, а потом был модернизирован и теперь поступил в МЧС. Он представляет собой небольшой гусеничный вездеход с рукой-манипулятором, на котором прикреплена цветная видеокамера с хорошим разрешением. Оператор видит в деталях все, до чего дотрагивается робот, и управляет им дистанционно.

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МЧС такая машина нужна для выполнения визуальной разведки местности, промышленных и жилых помещений в любое время суток при любой степени освещенности. С дополнительным оборудованием он может искать и уничтожать взрывоопасные предметы, перемещать грузы, а также выполнять высокоточные технологические операции.

"Апробация проводилась в соответствии со специальной программой , которой была предусмотрена проверка по 32 параметрам. Робот под управлением специалиста и в автономном режиме выполнял задачи, среди которых преодоление различного рода препятствий, поиск и перемещение объектов, смена модульных элементов для выполнения аварийно-спасательных работ. -, - сообщили в пресс-службе МЧС

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