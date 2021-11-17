Юристы рассказали о самых частых недоделках в новостройках

Получая ключи от долгожданной квартиры в новостройке, покупатели часто сталкиваются с браком в строительных работах. Какие недоделки чаще всего обнаруживают новоселы и как добиться их устранения, рассказали юристы.

Низкое качество строительства - одна из самых наболевших проблем, с которыми сталкиваются дольщики, говорит ведущий юрист Адвокатского бюро "Юрлов и партнеры" Анастасия Шеверева. В каждом пятом судебном иске по поводу строительного брака истцы-дольщики указывают на недостатки, связанные с неровностью стен и полов, на трещины, отсутствие перегородок, предусмотренных проектами, а также щели в оконных и балконных блоках. Чуть реже истцы указывают на отсутствие выводов для электропроводки, проблемы с дверями, образование конденсата и плесени на окнах и затопление балконов при дождях.

Если речь идет о квартире с отделкой, то число вариантов недостатков значительно увеличивается. Тут могут быть проблемы с укладкой плитки, протекание сантехники, некачественные оклеивание обоями и установка розеток.

Если квартира передается без отделки, серьезными дефектами будут отсутствие стеклопакетов в раме, сквозное продувание или промерзание конструкций, незаделанные технологические отверстия, существенная кривизна и отклонение от горизонта пола и потолка, а стен от вертикали, значительное отступление от планировочного решения по метражу или конфигурации квартиры, проблемы с вентиляцией, электрикой, водоснабжением и канализацией, перечисляет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. В квартире с отделкой недоделки могут касаться качества ремонтных работ: как уложен линолеум, плитка или ламинат, оклеены обои, какое состояние сантехники и смесителей. Эффективнее всего, если недоделки дольщик обнаруживает на этапе приемки жилья, отмечает Шеверева.

При первом визите в новостройку можно пригласить с собой специалиста по приемке, он осмотрит квартиру более профессионально, может заметить брак, который не увидит неподготовленный покупатель. Если застройщик предлагает дольщику принять квартиру с недостатками, у покупателя есть три варианта действий, говорит Спиридонова: потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недоделок. Если брак существенный и не позволяет использовать помещение, то лучше подождать его исправления и только потом подписывать документы о приемке жилья. Если недоделки незначительные, можно подписать документы сразу, указав в них свои претензии и сроки устранения брака.

При первом визите в новостройку можно пригласить специалиста по приемке

При затягивании ремонта застройщик заплатит неустойку. Если качество жилья существенно ниже обещанного или же застройщик отказывается что-либо исправлять, можно потребовать возврата денег за квартиру и уплаты процентов. Условия договора об освобождении застройщика от ответственности за недостатки объекта долевого строительства являются ничтожными, подчеркивает юрист. Однако нужно серьезно взвесить, стоит ли расторгать договор.

Дольщик вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику требование устранения недостатков как в период приемки квартиры, так и во время гарантийного срока (обычно это пять лет), уже после принятия объекта. Но строительная компания за это время может быть ликвидирована, и предъявлять претензии окажется просто некому. Если дело доходит до суда, то чаще всего такие разбирательства заканчиваются в пользу дольщиков. Отказы встречаются, если требования предъявляются после истечения гарантийного срока, а также если застройщик докажет, что проблемы возникли вследствие нормального износа или по вине дольщика, отмечает Шеверева. Если требования покупателя завышены, суд может отказать ему в иске или снизить размер неустойки и штрафа.