Юрков: В будущей Красной книге России 16 китов нашли законную защиту. Пусть и символическую

А может, есть вариант со счастливым концом?
Хочется думать, что он существует, этот вариант.
Если вокруг нас творятся чудеса, не сомневайтесь: мы очарованы мошенниками. Чудес в природе не бывает. В ней, что бы ни происходило, давно все предопределено. К сожалению, нам неведомо - что и когда.
Сейчас большая группа ученых работает над Красной книгой РФ. Это новый вариант книги, предыдущая вышла в 2001 году. У меня к этому свой интерес.
В тот раз в Красной книге был напечатан и "поминальный список". Некоторые из животных, поголовное истребление которых лежит на совести человека и человечества, - исчезли и с территории РФ.
Стеллеров баклан (с острова Беринга).
Черный орлан.
Эскимосский кроншнел.
Лесной тарпан (последние животные убиты в Беловежской Пуще в самом начале XIX века).
Степной тарпан (в неволе дожили до 80-х годов XIX века).
Тур (последнее животное погибло в 1627 году).
Кавказский зубр (последние животные были истреблены в период с 1917-го по 1926 год).
Средиземноморский тюлень-монах.
Морская корова (последнее животное убито в 1768 году. Последующие сообщения о встрече с морской коровой лишены оснований).
* * *
- А как с байкальским осетром? - спрашиваю у Амирхана Амирханова.
Он был заместителем председателя Главной редакционной коллегии Красной книги РФ в 2001 году. Cейчас совмещает должность председателя редколлегии с министерской - заместителя руководителя Росприроднадзора.
Интересы Байкала ему не чужды.
- На вылов байкальского осетра запрет продолжен с послевоенного времени.
- Запрет?
- В Красной книге он с прошлого века.
- Перспектива?
- Отвечу текстом из Госдоклада: "Несмотря на многолетний запрет и проводимые мероприятия по искусственному воспроизводству осетра, не наблюдается заметного увеличения его запасов. Основная причина - браконьерский вылов как производителей, так и разновозрастной молоди".
- Извините, повторюсь: но ведь байкальский осетр в Красной книге РФ?
Амирхан Магомедович ответил вопросом на вопрос:
- А вы знаете, что происходило на Байкале, когда правительство решило уменьшить квоту на вылов омуля два года назад? Когда статистика по омулю ежегодно приближалась к краснокнижной черте?
- Доходили слухи.
- Некоторые депутаты Госдумы возмущались "от имени малых народов Севера".
- Ну и каков эффект?
В очередном выпуске Красной книги РФ место байкальскому осетру обеспечено.
Перезимуем?
Его хату не видно с берега. Чтобы войти в нее, надо нырнуть и по норе-лазу вынырнуть уже в хате. Где семейство бобров и зимует.
Европейский речной бобр, занесенный в Красную книгу Международного Союза охраны природы, жить предпочитает колониями. Хатка бобра - это убежище из веток и ила с подводными входами, которые ведут в жилые отсеки. "Комнаты" располагаются над поверхностью воды. Чтобы замаскировать свое поселение, бобры строят плотины, вода поднимается - и концы в воду: ищи свищи бобра в воде и под водой. Ведь бобры выкапывают каналы, соединяющие их жилые кварталы с делянками лесозаготовок. Так они могут поколениями жить-поживать и деток наживать. Если бы не люди...
Шубы из бобрового меха согревали поморов, обозы которых, бывало, на километр тянулись по санному пути на Москву.
Дошло до того, что в сибирских лесах поредели бобровые хатки. И их стали переселять из среднерусских заповедников.
Однажды мне повезло участвовать в таком переселении: две семейные пары бобров летели на вертолете из Воронежского заповедника в Тюмень - Тобольск на один из притоков Тобола, откуда до ближайшего человеческого жилья было верст сорок. А может, и больше... Охотоведы открыли дверцы клеток - мы только и видели воронежских переселенцев.
...Через месяц плотины с запрудами появились на речке километрах в пятнадцати от того места.
На Северном Урале бобры предпочитают речки, у которых один берег высокий, сосновый, а второй заболоченный, поросший березняком - это для кормежки.
...Но вот какая незадача: вчера я споткнулся о заостренный пень, торчащий на берегу речки Сетунь на территории Мещерского леса Москвы. Как раз в том месте, где начинаются земли Сколково, и там ныне хозяйничает то ли Сбербанк, то ли ВТБ-банк, то ли все вместе.
Откуда тут пень не спиленный, не срубленный, а заостренный?
- Бобры переселяются, - сказал человек в каске и оранжевой куртке.
- Откуда и куда? Да и зачем?
- Подальше от городского шума.
- Куда подальше - через полкилометра наши дачи. А еще через полкилометра - владения Патриарха всея Руси. А вот тут, между Сколково и нашими дачами, было болотце, где гнездилась редкостная птица выпь из Красной книги Москвы и Подмосковья...
- И соловьиные заросли, - махнул он мне каской и усмехнулся. - Были да сплыли.
А как же экология?
Ученые и специалисты утверждают: "Бобры осознанно изменяют среду обитания, строя плотины, каналы и хатки. Эти постройки выполняют важную экологическую функцию, уменьшая эрозию почвы, способствуя полноводности рек и уменьшая масштабы наводнений. И создавая новые места обитания для водных животных".
На еду бобры предпочитают ольху, осину, тополь. Эти деревья быстро растут после бобрового лесоповала и быстро восстанавливаются.
В природе, пожалуй, вряд ли встретите такие семейные поселения, как у бобров. Они живут группами - семейная пара и детеныши. Предупреждают друг друга об опасности, хлопая хвостом по воде. Кормиться и строиться предпочитают ночами. Запасают ветки на зиму под водой. Толстый хвост - это запас жира на "черный день".
Снежной зимой время от времени вылезают из своей хатки на прогулки.
В помете бобров 2-4 бобренка. Мать кормит их 6-8 недель. Быстро растут, но остаются в семье до двух лет, чтобы научиться строительному ремеслу.
...Завтра пойду смотреть бобров по берегу Сетуни: найдут ли, куда им деваться от мещерско-сколковского веселья?
Статистика и браконьеры
Тут даже гадать нечего: почему ныне омуль на пороге Красной книги России. Все последние годы отчеты Минприроды России заканчиваются одинаково: "...фактический вылов омуля, принимая во внимание экспертную оценку НЕУЧТЕННОГО ВЫЛОВА, был выше статистических данных на 82% и составил не менее 1520 тонн (годом раньше 1870 тонн), таким образом, 45% вылова омуля в 2014 году было незаконным, то есть браконьерским (в 2013-м - 39%; в 2012-м - 37%; в 2011-м - 32%)". Это только зафиксировано. В том году было еще кое-что, не менее смешное, обнаружено официальными государственными органами.
"В Республике Бурятия сельскохозяйственный производственный кооператив "Кабанский рыбзавод" силами четырех рыболовецких бригад провел расчистку акватории Истоминского сора (мелководного залива) и залива Провал (в устье р. Селенги) общей площадью 43,08 квадратных километра. При этом было поднято на поверхность и утилизировано 6 тракторных прицепов различного мусора, в основном брошенных браконьерских сетей.
В иркутском секторе Байкала только при расчистке Иркутского водохранилища и участка озера в заливе Мухор извлечено и уничтожено 43,32 километра брошенных синтетических сетей (сухой вес 1820 кг)".
Да, омуль пока не числится кандидатом в Красную книгу России. Но, похоже, дело к тому идет. В 2020 году итог был такой: 1903 нарушения (в 2018 году - 2012) зафиксировала рыбоохрана.
В Красной книге РФ 2001 года был опубликован перечень животных, исключенных из нее, - они вышли из красной зоны... как благополучные. Их было 40 - спасенных счастливчиков, в том числе байкальский белый хариус.
Рыбоводы научились эффективно помогать природе. К примеру, знаменитый байкальский омуль переселен в водоемы разных стран, прижился, размножается - в Англии, других странах Европы, Японии, в Иркутском, Братском водохранилищах... Омуль переселен также в монгольское озеро Хубсугул, и, по сведениям местных ихтиологов, там сформировалась его жилая форма.
- Амирхан Магомедович, с китами таких опытов не проводилось? Они же все без исключения находятся в красной зоне?
- Насколько мне известно, нет. Российские ученые настаивают, чтобы охоту на млекопитающих запретить повсеместно и окончательно. Природа сама справится с регулированием жизни на Земле.
- Примеры этого есть?
- Сколько угодно. Очевидный и впечатляющий - байкальская нерпа. Сейчас ее в Байкале около 100 тысяч голов, а в восьмидесятые годы прошлого века от собачьей чумки вымирала тысячами. Но восстанавливалась и после этого даже приобретала иммунитет.
Восстановились поселения бобров в Сибири, особенно успешно в Туве, на речках заповедника Азас.
Природа, если ее слушаться и уважать, с лихвой добром отплатит. Люди об этом знают, но то ли по глупости, то ли по незнанию или жадности отмахиваются от рекомендаций ученых. Пока в наших отношениях с ней преобладает "красный цвет", грозящий нам печальными последствиями.
И людям, и государствам.
Под прикрытием озера
Есть один принципиальный вопрос, которым манипулируют все, кому не лень, в том числе и власти. И некоторая часть иркутян.
Город Иркутск стоит на Ангаре, она течет к нему из Байкала. Но Иркутск издревле стоял на реке Иркут, потому и областной центр звали ИРКУТском. А река Иркут - приток Ангары.
Основные суммы, предназначенные "на охрану озера Байкал", идут по другому адресу. В перечне мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал..." под номером 1,1 значится Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, 4-й этап: 690 с лишним миллионов рублей плюс 28,75 млн рублей из местных источников.
Нет, я не против, чтобы Иркутск не благоухал цивилизацией. Но причем здесь "охрана озера Байкал"? Вспять ни Иркут, ни Ангара не потекут - 66 километров до Шаман-камня в истоке Ангары. Иркутск не попадает в запретную экологическую зону Байкала, очерченную статусом ЮНЕСКО. Значит, охрана озера Байкал на эти 66 км - пришей кобыле хвост.
И краснокнижный осетр вот уже все послевоенное время не ходит на нерест в Ангару, а все больше-меньше в Селенгу и ее притоки; и калуга (зейско-буреинская популяция), и азовская белуга, и таймень, нельма с белорыбицей и добрый десяток их сородичей из сибирских рек и водоемов...
Все реки на Байкальской природной территории несут свои воды в озеро, кроме Ангары: она забирает из Байкала свои 60 кубокилометров и несет их в Енисей. Четыре крупнейшие сибирские гидроэлектростанции - тоже должники Байкала: миллиарды киловатт-часов они нарабатывают в основном на байкальской воде.
Но и это не все. Иркутск получил из тех же сумм и еще 570,34 млн рублей на достройку тех же очистных сооружений правового берега - на 5-й этап. Под видом охраны озера Байкал. По-моему, неприлично это, некорректно. Опасность для здоровья Байкала не уменьшается, а увеличивается. В категорию краснокнижных плывут и знаменитые байкальские сиг, хариус и другие.
Люди рода sapiens - странные существа. Получив от природы чистую, абсолютно чистую планету, мы ее до такой степени изгадили, что ставим себя на грань... Как какую-нибудь стеллерову корову, не дожившую до Красной книги.
На грани
Вот-вот мы получим новый том Красной книги РФ. Амирхан Амирханов курирует работу над ней, назвал количество объектов животного мира, что берет под свое покровительство Россия - их 443 (четыреста сорок три).
- Вы можете сказать, а причем тут Байкал?
- На мой взгляд, притом, что среди исчезающего мира, как мы уже видим, есть и байкальские старожилы. Нам не мешало бы поторапливаться. Потому что вода Байкала и чистая, и полезная...
- А как же спирогира, мор байкальских нерп?
- Это пришлые болезни. Собачья чумка в 1988-м нигде и никогда не нападала на пресноводных ластоногих млекопитающих.
Спирогира - это не болезнь, а отравленные простейшие водоросли. Ученые знают, чем и кем. Спирогиру, в частности ее непомерный рост, спровоцировал избыток фосфорных примесей, которые попали в озеро вместе с недобросовестно очищенными стоками. Или совсем неочищенными.
За это надо наказывать, как за диверсию против населения Земли.
На грани вымирания - более 115 российских видов.
На грани вы-ми-ра-ния!
Четыреста сорок третьим числится сейвал, или ивасевый кит. Под нулевым, то есть уже исчезнувшим, как и красный волк. Кстати, на волков давно идет охота, мол, режут стада, последнее у бедных крестьян отнимают, уничтожают оленей, коров, овец, лошадей, баранов и... собак...
- Но ведь их уже нет - кого же бояться? Ведь природе красный волк не был помехой. И бобры, и киты, и леопарды, и алтайские бараны аргали...
Час расплаты
Мало кто знает, что Чудо-юдо рыба-кит - наш земляк, извините, возник в российских водах, омывающих берега Отечества. Встречаются и сказочные богатыри океанов и морей, что живут рядом с нами. Десять видов их - в Красной книге России - властелинов морей и океанов с тех самых времен, когда все знали, что Земля на трех китах держится.
Китообразные в своей жизни и многообразные. У серого кита две популяции: охотоморская и чукотско-калифорнийская. Американское стадо серых китов за последние 100 лет дважды оказывалось на грани исчезновения. Запретительные меры дали "серому" передышку: к 1970 году в прибрежных водах Чукотки обитало уже около 5 тысяч животных, а в начале 1990-х насчитывалось около 20 тысяч.
Серые киты размножаются зимой в теплых экваториальных водах. Чтобы добраться до обильных пастбищ Чукотки, семья отправляется с подросшими китятами в неблизкий путь. Взрослые киты почти ничего не едят во время своего 3-5-месячного вояжа, расходуют до половины веса: используют накопленный жир. Родительский институт сильно развит у серых китов: если китенку грозит опасность, самка может разнести в щепки вельбот с китобоями, - заметил еще Альфред Брем.
- А лошадь Пржевальского? Почему она под нулевым знаком в числе исчезнувших? - спросил я у Амирханова.
- Знак "0" означает вероятно исчезнувшие. Но там и второй знак "ИР" - исчезнувшие в РФ. Что же касается лошади Пржевальского, то нынче это последний сохранившийся вид диких лошадей. В естественной среде они обитают на небольшой территории в юго-западной части Монголии. Но их количество уменьшается из-за вытеснения домашним скотом с пастбищ и водопоев.
Амирхан Магомедович Амирханов еще двадцать с лишним лет назад был заместителем председателя Главной редакционной коллегии Красной книги РФ. И ныне он председатель Комиссии по Красной книге и председатель Главной редакционной коллегии Красной книги, академик РАЕН.
- Как, по вашему мнению, в деле защиты братьев наших меньших мы продвинулись далеко вперед?
- Продвинулись. Но пока не победили.
По велению Петра I
Мировой океан велик и молчалив...
Что жизнь вышла из воды, все знают еще со школы.
Но ведь часть жизни в воде и осталась. Немой или...
Ныне наука знает: звуки в воде распространяются почти в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И природа умудрилась пройти мимо такой возможности? Не знаете вы природу.
Киты самые великие млекопитающие. И самые долгожители из них не прошли мимо. Они наладили каналы общения. Белуху, например, люди называют "морской канарейкой": она способна хрюкать, свистеть, стонать, издавать звуки, похожие на щебетание птиц... Дельфинов долго подозревали, что они хотят наладить с людьми прямое общение - они самые словоохотливые среди китообразных. И самые умные?
Как же отряд китообразных, почти все его ветви оказались в Красной книге РФ?
Профессиональная охота на китов была открыта на Русском Севере при Петре I в 1703 году. Им предписывалось нанять гарпунеров в Голландии и доставить в Россию, а матросов набрать из своих поморов.
Во второй половине XVIII века на острове Шпицберген у русских китобоев уже была своя база. Добыча одного-двух китов оправдывала все затраты.
В X веке "рыбий зуб" (бивень моржа) поставляли из Гренландии скандинавы. В XII веке их заменили русские поморы. Белое море, Шпицберген, Новая Земля... Порошок из моржового бивня - для лечения, пластины из бивня шли на отделку оружия... Семен Дежнев, считавший своим великим открытием пролив между Азией и Америкой, но не менее важным - громадные моржовые лежбища и скопления бивней погибших зверей по берегам реки Анадырь...
Еще с тех пор, и раньше жизнь уже жалась к берегам, как усталый путник к роднику.
Пожалуй, самый экзотический из них - нарвал (единорог). В Красной книге России он числится в статусе редких, по весне с ним можно встретиться в Арктике, где он держится у кромки льда. Но предпочитает открытые воды.
Нарвал знаменит своей индивидуальной непохожестью среди океанских гигантов - у него левый зуб на верхней челюсти - винтообразный, вырастает до трех метров. Это турнирное оружие самца.
Нарвалы способны погружаться в воду на 400 метров и долго находиться там. Чаще всего они встречаются в районе острова Врангеля, между островами Земля Франца Иосифа и Северная Земля. Считается, что винтообразный зуб-бивень образуется у самцов из разрастающегося в верхней челюсти левого зуба. У взрослого он весит 12-14 кг. За ним-то и была до недавнего времени форменная охота.
Некоторые специалисты считают, что в XIX-XX вв. на европейских рынках высоко ценились бивни нарвалов. Людская молва приписывала им некие магические свойства, в том числе и лечение тяжелых неизлечимых болезней.
Их численность в Мировом океане резко шла на убыль - до 20-30 тысяч особей.
В российских территориальных водах охота на нарвалов запрещена. В XXI веке они занесены в Красную книгу России.
Интересная картина: если считать и подвиды животных, то в будущей Красной книге России 16 китов нашли законную защиту. Пусть и символическую. К примеру, гренландский кит со всеми своими популяциями: охотоморской, баренцевоморской, берингово-чукотской. Но, конечно, главенствует среди них богатырь из богатырей - синий кит. 33,5 метра длиной, до 190 тонн весом - это самое крупное из всех когда-либо живших на земле животных. Тоже ныне на пороге вечности. Летом, в период основной кормежки, он потребляет около 4 тонн криля в день. Новорожденный его дитятко длиной около 6 метров высасывает из матери по 190 литров молока ежедневно. Зато и прибавляет в весе каждый час по 3,6 кг. Живут синие киты до 100-110 лет.
Живут же братья наши меньшие.