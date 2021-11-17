Юрков: В будущей Красной книге России 16 китов нашли законную защиту. Пусть и символическую

Более двухсот братьев наших меньших мы загнали в Красную книгу Российской Федерации. Гордиться? Плакать? Или сваливать на природу? Или пройти мимо: мол, их много?

А может, есть вариант со счастливым концом?

Хочется думать, что он существует, этот вариант.

Если вокруг нас творятся чудеса, не сомневайтесь: мы очарованы мошенниками. Чудес в природе не бывает. В ней, что бы ни происходило, давно все предопределено. К сожалению, нам неведомо - что и когда.

Сейчас большая группа ученых работает над Красной книгой РФ. Это новый вариант книги, предыдущая вышла в 2001 году. У меня к этому свой интерес.

В тот раз в Красной книге был напечатан и "поминальный список". Некоторые из животных, поголовное истребление которых лежит на совести человека и человечества, - исчезли и с территории РФ.

Стеллеров баклан (с острова Беринга).

Черный орлан.

Эскимосский кроншнел.

Лесной тарпан (последние животные убиты в Беловежской Пуще в самом начале XIX века).

Степной тарпан (в неволе дожили до 80-х годов XIX века).

Тур (последнее животное погибло в 1627 году).

Кавказский зубр (последние животные были истреблены в период с 1917-го по 1926 год).

Средиземноморский тюлень-монах.

Морская корова (последнее животное убито в 1768 году. Последующие сообщения о встрече с морской коровой лишены оснований).

* * *

- А как с байкальским осетром? - спрашиваю у Амирхана Амирханова.

Он был заместителем председателя Главной редакционной коллегии Красной книги РФ в 2001 году. Cейчас совмещает должность председателя редколлегии с министерской - заместителя руководителя Росприроднадзора.

Интересы Байкала ему не чужды.

- На вылов байкальского осетра запрет продолжен с послевоенного времени.

- Запрет?

- В Красной книге он с прошлого века.

- Перспектива?

- Отвечу текстом из Госдоклада: "Несмотря на многолетний запрет и проводимые мероприятия по искусственному воспроизводству осетра, не наблюдается заметного увеличения его запасов. Основная причина - браконьерский вылов как производителей, так и разновозрастной молоди".

- Извините, повторюсь: но ведь байкальский осетр в Красной книге РФ?

Амирхан Магомедович ответил вопросом на вопрос:

- А вы знаете, что происходило на Байкале, когда правительство решило уменьшить квоту на вылов омуля два года назад? Когда статистика по омулю ежегодно приближалась к краснокнижной черте?

- Доходили слухи.

- Некоторые депутаты Госдумы возмущались "от имени малых народов Севера".

- Ну и каков эффект?

В очередном выпуске Красной книги РФ место байкальскому осетру обеспечено.

Перезимуем?

Его хату не видно с берега. Чтобы войти в нее, надо нырнуть и по норе-лазу вынырнуть уже в хате. Где семейство бобров и зимует.

Европейский речной бобр, занесенный в Красную книгу Международного Союза охраны природы, жить предпочитает колониями. Хатка бобра - это убежище из веток и ила с подводными входами, которые ведут в жилые отсеки. "Комнаты" располагаются над поверхностью воды. Чтобы замаскировать свое поселение, бобры строят плотины, вода поднимается - и концы в воду: ищи свищи бобра в воде и под водой. Ведь бобры выкапывают каналы, соединяющие их жилые кварталы с делянками лесозаготовок. Так они могут поколениями жить-поживать и деток наживать. Если бы не люди...

В будущей Красной книге России 16 китов нашли законную защиту. Пусть и символическую

Шубы из бобрового меха согревали поморов, обозы которых, бывало, на километр тянулись по санному пути на Москву.

Дошло до того, что в сибирских лесах поредели бобровые хатки. И их стали переселять из среднерусских заповедников.

Однажды мне повезло участвовать в таком переселении: две семейные пары бобров летели на вертолете из Воронежского заповедника в Тюмень - Тобольск на один из притоков Тобола, откуда до ближайшего человеческого жилья было верст сорок. А может, и больше... Охотоведы открыли дверцы клеток - мы только и видели воронежских переселенцев.

...Через месяц плотины с запрудами появились на речке километрах в пятнадцати от того места.

На Северном Урале бобры предпочитают речки, у которых один берег высокий, сосновый, а второй заболоченный, поросший березняком - это для кормежки.

...Но вот какая незадача: вчера я споткнулся о заостренный пень, торчащий на берегу речки Сетунь на территории Мещерского леса Москвы. Как раз в том месте, где начинаются земли Сколково, и там ныне хозяйничает то ли Сбербанк, то ли ВТБ-банк, то ли все вместе.

Откуда тут пень не спиленный, не срубленный, а заостренный?

- Бобры переселяются, - сказал человек в каске и оранжевой куртке.

- Откуда и куда? Да и зачем?

- Подальше от городского шума.

- Куда подальше - через полкилометра наши дачи. А еще через полкилометра - владения Патриарха всея Руси. А вот тут, между Сколково и нашими дачами, было болотце, где гнездилась редкостная птица выпь из Красной книги Москвы и Подмосковья...

- И соловьиные заросли, - махнул он мне каской и усмехнулся. - Были да сплыли.

А как же экология?

Ученые и специалисты утверждают: "Бобры осознанно изменяют среду обитания, строя плотины, каналы и хатки. Эти постройки выполняют важную экологическую функцию, уменьшая эрозию почвы, способствуя полноводности рек и уменьшая масштабы наводнений. И создавая новые места обитания для водных животных".

И почта Советского Союза работала на байкальского осетра. Фото: Getty Images

На еду бобры предпочитают ольху, осину, тополь. Эти деревья быстро растут после бобрового лесоповала и быстро восстанавливаются.

В природе, пожалуй, вряд ли встретите такие семейные поселения, как у бобров. Они живут группами - семейная пара и детеныши. Предупреждают друг друга об опасности, хлопая хвостом по воде. Кормиться и строиться предпочитают ночами. Запасают ветки на зиму под водой. Толстый хвост - это запас жира на "черный день".

Снежной зимой время от времени вылезают из своей хатки на прогулки.

В помете бобров 2-4 бобренка. Мать кормит их 6-8 недель. Быстро растут, но остаются в семье до двух лет, чтобы научиться строительному ремеслу.

...Завтра пойду смотреть бобров по берегу Сетуни: найдут ли, куда им деваться от мещерско-сколковского веселья?

Статистика и браконьеры

Тут даже гадать нечего: почему ныне омуль на пороге Красной книги России. Все последние годы отчеты Минприроды России заканчиваются одинаково: "...фактический вылов омуля, принимая во внимание экспертную оценку НЕУЧТЕННОГО ВЫЛОВА, был выше статистических данных на 82% и составил не менее 1520 тонн (годом раньше 1870 тонн), таким образом, 45% вылова омуля в 2014 году было незаконным, то есть браконьерским (в 2013-м - 39%; в 2012-м - 37%; в 2011-м - 32%)". Это только зафиксировано. В том году было еще кое-что, не менее смешное, обнаружено официальными государственными органами.

"В Республике Бурятия сельскохозяйственный производственный кооператив "Кабанский рыбзавод" силами четырех рыболовецких бригад провел расчистку акватории Истоминского сора (мелководного залива) и залива Провал (в устье р. Селенги) общей площадью 43,08 квадратных километра. При этом было поднято на поверхность и утилизировано 6 тракторных прицепов различного мусора, в основном брошенных браконьерских сетей.

В иркутском секторе Байкала только при расчистке Иркутского водохранилища и участка озера в заливе Мухор извлечено и уничтожено 43,32 километра брошенных синтетических сетей (сухой вес 1820 кг)".

Да, омуль пока не числится кандидатом в Красную книгу России. Но, похоже, дело к тому идет. В 2020 году итог был такой: 1903 нарушения (в 2018 году - 2012) зафиксировала рыбоохрана.

В Красной книге РФ 2001 года был опубликован перечень животных, исключенных из нее, - они вышли из красной зоны... как благополучные. Их было 40 - спасенных счастливчиков, в том числе байкальский белый хариус.

Рыбоводы научились эффективно помогать природе. К примеру, знаменитый байкальский омуль переселен в водоемы разных стран, прижился, размножается - в Англии, других странах Европы, Японии, в Иркутском, Братском водохранилищах... Омуль переселен также в монгольское озеро Хубсугул, и, по сведениям местных ихтиологов, там сформировалась его жилая форма.

- Амирхан Магомедович, с китами таких опытов не проводилось? Они же все без исключения находятся в красной зоне?

- Насколько мне известно, нет. Российские ученые настаивают, чтобы охоту на млекопитающих запретить повсеместно и окончательно. Природа сама справится с регулированием жизни на Земле.

- Примеры этого есть?

- Сколько угодно. Очевидный и впечатляющий - байкальская нерпа. Сейчас ее в Байкале около 100 тысяч голов, а в восьмидесятые годы прошлого века от собачьей чумки вымирала тысячами. Но восстанавливалась и после этого даже приобретала иммунитет.

Восстановились поселения бобров в Сибири, особенно успешно в Туве, на речках заповедника Азас.

Природа, если ее слушаться и уважать, с лихвой добром отплатит. Люди об этом знают, но то ли по глупости, то ли по незнанию или жадности отмахиваются от рекомендаций ученых. Пока в наших отношениях с ней преобладает "красный цвет", грозящий нам печальными последствиями.

И людям, и государствам.

Под прикрытием озера

Есть один принципиальный вопрос, которым манипулируют все, кому не лень, в том числе и власти. И некоторая часть иркутян.

Город Иркутск стоит на Ангаре, она течет к нему из Байкала. Но Иркутск издревле стоял на реке Иркут, потому и областной центр звали ИРКУТском. А река Иркут - приток Ангары.

Основные суммы, предназначенные "на охрану озера Байкал", идут по другому адресу. В перечне мероприятий федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал..." под номером 1,1 значится Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска, 4-й этап: 690 с лишним миллионов рублей плюс 28,75 млн рублей из местных источников.

Нет, я не против, чтобы Иркутск не благоухал цивилизацией. Но причем здесь "охрана озера Байкал"? Вспять ни Иркут, ни Ангара не потекут - 66 километров до Шаман-камня в истоке Ангары. Иркутск не попадает в запретную экологическую зону Байкала, очерченную статусом ЮНЕСКО. Значит, охрана озера Байкал на эти 66 км - пришей кобыле хвост.

И краснокнижный осетр вот уже все послевоенное время не ходит на нерест в Ангару, а все больше-меньше в Селенгу и ее притоки; и калуга (зейско-буреинская популяция), и азовская белуга, и таймень, нельма с белорыбицей и добрый десяток их сородичей из сибирских рек и водоемов...

Все реки на Байкальской природной территории несут свои воды в озеро, кроме Ангары: она забирает из Байкала свои 60 кубокилометров и несет их в Енисей. Четыре крупнейшие сибирские гидроэлектростанции - тоже должники Байкала: миллиарды киловатт-часов они нарабатывают в основном на байкальской воде.

Но и это не все. Иркутск получил из тех же сумм и еще 570,34 млн рублей на достройку тех же очистных сооружений правового берега - на 5-й этап. Под видом охраны озера Байкал. По-моему, неприлично это, некорректно. Опасность для здоровья Байкала не уменьшается, а увеличивается. В категорию краснокнижных плывут и знаменитые байкальские сиг, хариус и другие.

Люди рода sapiens - странные существа. Получив от природы чистую, абсолютно чистую планету, мы ее до такой степени изгадили, что ставим себя на грань... Как какую-нибудь стеллерову корову, не дожившую до Красной книги.

На грани

Вот-вот мы получим новый том Красной книги РФ. Амирхан Амирханов курирует работу над ней, назвал количество объектов животного мира, что берет под свое покровительство Россия - их 443 (четыреста сорок три).

- Вы можете сказать, а причем тут Байкал?

- На мой взгляд, притом, что среди исчезающего мира, как мы уже видим, есть и байкальские старожилы. Нам не мешало бы поторапливаться. Потому что вода Байкала и чистая, и полезная...

- А как же спирогира, мор байкальских нерп?

- Это пришлые болезни. Собачья чумка в 1988-м нигде и никогда не нападала на пресноводных ластоногих млекопитающих.

Спирогира - это не болезнь, а отравленные простейшие водоросли. Ученые знают, чем и кем. Спирогиру, в частности ее непомерный рост, спровоцировал избыток фосфорных примесей, которые попали в озеро вместе с недобросовестно очищенными стоками. Или совсем неочищенными.

За это надо наказывать, как за диверсию против населения Земли.

На грани вымирания - более 115 российских видов.

На грани вы-ми-ра-ния!

Четыреста сорок третьим числится сейвал, или ивасевый кит. Под нулевым, то есть уже исчезнувшим, как и красный волк. Кстати, на волков давно идет охота, мол, режут стада, последнее у бедных крестьян отнимают, уничтожают оленей, коров, овец, лошадей, баранов и... собак...

- Но ведь их уже нет - кого же бояться? Ведь природе красный волк не был помехой. И бобры, и киты, и леопарды, и алтайские бараны аргали...

Час расплаты

Мало кто знает, что Чудо-юдо рыба-кит - наш земляк, извините, возник в российских водах, омывающих берега Отечества. Встречаются и сказочные богатыри океанов и морей, что живут рядом с нами. Десять видов их - в Красной книге России - властелинов морей и океанов с тех самых времен, когда все знали, что Земля на трех китах держится.

Китообразные в своей жизни и многообразные. У серого кита две популяции: охотоморская и чукотско-калифорнийская. Американское стадо серых китов за последние 100 лет дважды оказывалось на грани исчезновения. Запретительные меры дали "серому" передышку: к 1970 году в прибрежных водах Чукотки обитало уже около 5 тысяч животных, а в начале 1990-х насчитывалось около 20 тысяч.

Рыбоводы научились эффективно помогать природе. Знаменитый байкальский омуль переселен в водоемы разных стран, прижился, размножается - в Англии, других странах Европы, Японии, в Иркутском, Братском водохранилищах...

Серые киты размножаются зимой в теплых экваториальных водах. Чтобы добраться до обильных пастбищ Чукотки, семья отправляется с подросшими китятами в неблизкий путь. Взрослые киты почти ничего не едят во время своего 3-5-месячного вояжа, расходуют до половины веса: используют накопленный жир. Родительский институт сильно развит у серых китов: если китенку грозит опасность, самка может разнести в щепки вельбот с китобоями, - заметил еще Альфред Брем.

- А лошадь Пржевальского? Почему она под нулевым знаком в числе исчезнувших? - спросил я у Амирханова.

- Знак "0" означает вероятно исчезнувшие. Но там и второй знак "ИР" - исчезнувшие в РФ. Что же касается лошади Пржевальского, то нынче это последний сохранившийся вид диких лошадей. В естественной среде они обитают на небольшой территории в юго-западной части Монголии. Но их количество уменьшается из-за вытеснения домашним скотом с пастбищ и водопоев.

Амирхан Магомедович Амирханов еще двадцать с лишним лет назад был заместителем председателя Главной редакционной коллегии Красной книги РФ. И ныне он председатель Комиссии по Красной книге и председатель Главной редакционной коллегии Красной книги, академик РАЕН.

- Как, по вашему мнению, в деле защиты братьев наших меньших мы продвинулись далеко вперед?

- Продвинулись. Но пока не победили.

По велению Петра I

Мировой океан велик и молчалив...

Что жизнь вышла из воды, все знают еще со школы.

Но ведь часть жизни в воде и осталась. Немой или...

Ныне наука знает: звуки в воде распространяются почти в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И природа умудрилась пройти мимо такой возможности? Не знаете вы природу.

Киты самые великие млекопитающие. И самые долгожители из них не прошли мимо. Они наладили каналы общения. Белуху, например, люди называют "морской канарейкой": она способна хрюкать, свистеть, стонать, издавать звуки, похожие на щебетание птиц... Дельфинов долго подозревали, что они хотят наладить с людьми прямое общение - они самые словоохотливые среди китообразных. И самые умные?

Как же отряд китообразных, почти все его ветви оказались в Красной книге РФ?

Профессиональная охота на китов была открыта на Русском Севере при Петре I в 1703 году. Им предписывалось нанять гарпунеров в Голландии и доставить в Россию, а матросов набрать из своих поморов.

Во второй половине XVIII века на острове Шпицберген у русских китобоев уже была своя база. Добыча одного-двух китов оправдывала все затраты.

В X веке "рыбий зуб" (бивень моржа) поставляли из Гренландии скандинавы. В XII веке их заменили русские поморы. Белое море, Шпицберген, Новая Земля... Порошок из моржового бивня - для лечения, пластины из бивня шли на отделку оружия... Семен Дежнев, считавший своим великим открытием пролив между Азией и Америкой, но не менее важным - громадные моржовые лежбища и скопления бивней погибших зверей по берегам реки Анадырь...

Еще с тех пор, и раньше жизнь уже жалась к берегам, как усталый путник к роднику.

Пожалуй, самый экзотический из них - нарвал (единорог). В Красной книге России он числится в статусе редких, по весне с ним можно встретиться в Арктике, где он держится у кромки льда. Но предпочитает открытые воды.

Нарвал знаменит своей индивидуальной непохожестью среди океанских гигантов - у него левый зуб на верхней челюсти - винтообразный, вырастает до трех метров. Это турнирное оружие самца.

Нарвалы способны погружаться в воду на 400 метров и долго находиться там. Чаще всего они встречаются в районе острова Врангеля, между островами Земля Франца Иосифа и Северная Земля. Считается, что винтообразный зуб-бивень образуется у самцов из разрастающегося в верхней челюсти левого зуба. У взрослого он весит 12-14 кг. За ним-то и была до недавнего времени форменная охота.

Некоторые специалисты считают, что в XIX-XX вв. на европейских рынках высоко ценились бивни нарвалов. Людская молва приписывала им некие магические свойства, в том числе и лечение тяжелых неизлечимых болезней.

Их численность в Мировом океане резко шла на убыль - до 20-30 тысяч особей.

В российских территориальных водах охота на нарвалов запрещена. В XXI веке они занесены в Красную книгу России.

Интересная картина: если считать и подвиды животных, то в будущей Красной книге России 16 китов нашли законную защиту. Пусть и символическую. К примеру, гренландский кит со всеми своими популяциями: охотоморской, баренцевоморской, берингово-чукотской. Но, конечно, главенствует среди них богатырь из богатырей - синий кит. 33,5 метра длиной, до 190 тонн весом - это самое крупное из всех когда-либо живших на земле животных. Тоже ныне на пороге вечности. Летом, в период основной кормежки, он потребляет около 4 тонн криля в день. Новорожденный его дитятко длиной около 6 метров высасывает из матери по 190 литров молока ежедневно. Зато и прибавляет в весе каждый час по 3,6 кг. Живут синие киты до 100-110 лет.

Живут же братья наши меньшие.