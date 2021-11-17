Из-за мошенников люди уже теряют не только деньги, но и квартиры

К липовым полицейским и липовым банковским работникам телефонные мошенники стали в последние дни добавлять и липовых сотрудников "Госуслуг". Именно через этот официальный сайт они пытаются получить персональные данные граждан. Все с той же целью - добраться до банковского счета человека.

В России идет настоящая эпидемия телефонного мошенничества. По оценкам Центрального банка, только во втором квартале 2021 года мошенники похитили у россиян таким образом более 3 миллиардов рублей с банковских счетов. В основном жертвами становятся пожилые люди, заведомо не способные эффективно защититься.

Диалог мошенников с гражданином идет по стандартному сценарию.

- Из ГУВД Москвы беспокоят.

Старший оперуполномоченный Смирнов. У вас со счета списываются деньги.

- С какого счета?

- Банковского! Я что, непонятно выражаюсь?

- Предельно понятно. А с кого счета?

- В смысле с кого? Счет в Альфа-Банке имеете?

- Нет.

- А в СберБанке или ВТБ?

- Огласите весь список, пожалуйста.

- Вы что, не поняли, кто звонит! Давно не учили разговаривать с полицией? Хотите, чтобы мы с обыском к вам приехали!

- Прямо так и с обыском? Приезжайте. Когда ждать?

На том конце бросили трубку.

Сегодня сложилась удивительная ситуация - ежедневно тысячам россиянам звонят люди, представляющиеся сотрудниками полиции, Следственного комитета, служб безопасностей банков. Если человек поверит, что с его счета прямо в эту минуту воруют деньги или на него оформляют кредит, и выполнит нехитрые указания звонившего, то деньги с его счета точно украдут. А позже, когда несчастные сообразят, что случилось, побегут в полицию.

Сводки о принятых полицией заявлениях у пострадавших от телефонного мошенничества сегодня, как сводки с фронта. Вот самые последние.

Жители Брянска только за прошедшую неделю после подобных звонков отдали мошенникам 8,6 миллиона рублей. В полиции зарегистрировано 54 аналогичных заявления. Обманщики представлялись сотрудниками банков.

В Ростовской области на днях телефонный мошенник обокрал пожилую жительницу Таганрога на 2,5 миллиона рублей. Несчастная рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Липовый полицейский объяснил, что женщине положена компенсация за купленные когда-то ею лекарства, которые якобы оказались некачественными. Мошенник убедил пенсионерку, что для получения выплаты ей нужно дойти до банкомата и следовать его инструкциям. Когда женщина выполнила действия, которые называл мошенник, с ее карточки списались все деньги, которые были на счету, - 2,5 миллиона рублей.

По данным полиции Тульской области, только за минувшие выходные заявления о мошенничестве по телефону написали 11 человек, у которых похитили 9 миллионов 173 тысячи рублей. Одна из жертв - 39-летний житель Тулы. По телефону под предлогом прекращения "несанкционированных операций" с его деньгами мошенники убедили мужчину оформить два кредита, продать квартиру и автомобиль. Сумма ущерба составила 6 миллионов 904 тысячи 800 рублей.

В последнее время стало попадаться и что-то новое. На днях в дежурную часть полиции города Барановичи обратился 42-летний житель райцентра. Мужчина рассказал полицейским о том, что накануне вечером ему позвонила якобы сотрудница службы поддержки сайта госуслуг. Она сообщила об утечке его персональных данных и заявила, что кто-то хочет воспользоваться его личной информацией и оформить на него кредит. Объяснила, что надо изменить пароль к его сервису. Затем попросила назвать ей пришедший на его телефон СМС-код для изменения пароля. Получив доступ к личным данным гражданина, аферистка тут же оформила на него онлайн-кредит на 80 тысяч рублей.

С человеком, если он не бросил трубку, не послал звонившего куда подальше, тут же начинают работать профессионально с якобы переключением его на других таких же липовых сотрудников. Звонят многократно и говорят быстро и напористо. В общем, обработают так, что человек сам идет и берет кредит в банке, сам переводит деньги мошенникам, сам продает жилье...

Сейчас выяснилось, что в этой сфере уже практически нет мошенников-одиночек. Работает целая сеть кол-центров. В основном за границей. Так безопаснее. Это страны Балтии, Польша, Сербия. Но пальма первенства - у Украины. Мошенников в таких заграничных кол-центрах сначала учат разговаривать, психологически давить на человека, использовать IP-телефонию и подменные номера. У них в распоряжении многочисленные краденые базы данных наших граждан. Особое предпочтение - банковским и пенсионным базам данных.

Вот что сказал журналистам заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: "90 процентов звонков, как правило, из-за рубежа. В основном это Украина. За 2020 год порядка 66 миллиардов рублей наши граждане потеряли на телефонных мошенниках".

На телеканале "Россия 1" в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" было показано расследование о способах работе телефонных мошенников.

Только в одном городе Днепр работают около 150 таких кол-центров. Их специализация - звонки по России. На местные правоохранительные органы рассчитывать не стоит.

Телеканал показал, как журналисты устроились туда якобы на работу. Для них провели инструктаж: какие суммы можно украсть у российских граждан. Объяснили, что в день можно прозвонить до 300 человек. И звонить нужно только россиянам: "Если же мы бы звонили по Украине, Литве, Польше, это было бы опасно. На данный момент нам дали зеленый свет, и мы работаем по России".

А совсем недавно и русскоязычные жители Финляндии пожаловались на телефонных мошенников, которые выдают себя за сотрудников банков Nordea и S-Pankki. По словам жителей соседнего государства, звонившие знали их имена и говорили по-русски. Схема та же, что и у нас: "От вашего имени совершена покупка" или "сотрудница банка" просит личные данные "для борьбы с утечкой". Местные банки уже в курсе звонков и говорят, что чаще всего мошенники пугают потенциальную жертву утечкой персональных данных.

Но, кажется, лед тронулся. И их начинают ловить. Правда, пока только на территории нашей страны. Накануне крупную спецоперацию в Новосибирске и Санкт-Петербурге провели полицейские. Они устроили настоящую облаву на телефонных мошенников в трех жилых многоэтажках. А одного из руководителей брали в Санкт-Петербурге.

Задержаны были распорядительницы офисов с кол-центрами в Кировском и Ленинском районах. У 32-летней и 38-летней женщин изъяли банковские карты, гаджеты и мобильные телефоны - все то, что необходимо для обмана в основном пожилых людей.

Компетентно

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- В первую очередь необходимо упростить порядок взаимодействия полиции и банков. Чтобы правоохранители, только получив заявление потерпевшего, могли бы оперативно направить запрос в банк на приостановление операций по используемому мошенниками счету. Так можно было бы не дать уводить средства на те счета, с которых злоумышленники уже безвозвратно снимают деньги. Еще один важный вопрос касается немедленного пересмотра условий и порядка предоставления отдельными телефонными компаниями услуги по подмену телефонных номеров. Зашифровывание номеров уже предоставляет мошенникам широкое поле для реализации преступных замыслов, а услуга подмены номера прямо этому способствует. Думаю, что вопросы обеспечения свободы конкуренции должны уйти на второй план перед главным вопросом безопасности наших граждан. И еще один момент - введение для пожилых людей услуги второй подписи, когда пожилой человек не может взять кредит или осуществить перевод без второй подписи своего близкого человека, например сына, дочери, племянника или иного человека, которому он доверяет.