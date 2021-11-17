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17.11.2021 23:05
Рубрика: Экономика

Как политика ФРС США разогнала стоимость криптовалют

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8613)
Включение долларового "печатного станка" Федеральной резервной системой (ФРС) США разогнало не только реальную экономику США и мира, но и спекулятивные сегменты финансового рынка, включая криптовалюты. Инвесторы, теперь уже и крупные и обогащенные свежими долларами, активно вкладывались в последнее время даже не то что в акции третьего эшелона, но и в довольно маргинальные финансовые инструменты типа биткоина и его аналогов (денег стало так много, что можно и рискнуть).

Это разогнало стоимость таких активов, но на фоне дальнейших планов ФРС интерес к ним упадет и криптовалюты займут снова свою узкую нишу и будут конкурировать уже с цифровыми валютами центробанков, если, конечно, смогут.

Фото: iStock
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Исторического рекорда курс биткоина достиг 10 ноября, составив 69 тысяч долларов за одну "монету". Спустя неделю он подешевел и торгуется возле 60 тысяч долларов, следует из данных криптобирж. В целом рост курса биткоина, как и его капитализация, подозрительно совпадает с активизацией программы количественного смягчения ФРС. Год назад криптовалюта стоила немногим больше 10 тысяч долларов.

В начале ноября ФРС объявила о начале сокращения программы покупок гособлигаций, сохранив при этом нулевой диапазон процентной ставки. До этого ФРС выкупала гособлигации США и ипотечные облигации минимум на 120 млрд долларов в месяц, это и называется "количественным смягчением". Оно проводится ФРС для помощи экономике из-за коронакризиса. ФРС увеличивает собственный баланс, эмитируя новые доллары, и скупает на эти деньги облигации. Из-за этого их доходность падает, что стимулирует инвесторов вкладываться в акции компаний, но по факту формирует и пузыри на рынке. Таким способом ФРС в 2020-2021 годы вылила на финансовый рынок триллионы долларов. Аналогичной политики все это время придерживается и Европейский ЦБ (ЕЦБ).

В ФРС теперь считают, что американская экономика достигла необходимого прогресса, чтобы выкуп активов можно было снизить на 10 млрд долларов для гособлигаций и на 5 млрд долларов для ипотечных облигаций, следует из релиза по ноябрьскому заседанию Федрезерва. С конца ноября ФРС будет увеличивать запасы гособлигаций минимум на 70 млрд долларов в месяц и ипотечных облигаций минимум на 35 млрд долларов в месяц. С декабря ФРС планирует снова сократить выкуп: гособлигации будут приобретаться минимум на 60 млрд долларов в месяц, ипотечные - минимум на 30 млрд.

Криптовалютой начали интересоваться крупные инвесторы

Действия ФРС определенно оказали поддержку не только реальному сектору, но и финансовым рынкам. Это произошло благодаря снижению стоимости привлечения финансирования и появлению больших объемов дешевой ликвидности. В результате часть инвесторов направили свои средства на финансовые рынки, в том числе на рынок криптовалют, констатирует старший аналитик Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Евгений Гранкин.

Институциональные инвесторы начинают интересоваться криптовалютой: например, начинают появляться ETF (индексные) фонды. "Пока в основе этих ETF лежат не сами биткоины, а лишь фьючерсы на них. Но и эта ситуация привлекает к себе интерес все большего числа инвесторов", - констатирует Гранкин.

"В последние полгода-год усиливается корреляция между фондовым и криптовалютным рынками. На это влияет рост интереса в целом к данному типу активов среди крупных институциональных инвесторов. Некоторые страны третьего мира признали официальным платежным средством биткоин во внутренних расчетах, крупные компании принимают платежи в криптовалюте за свои товары и услуги, и следствием этого являются рост капитализации рынка и более прогнозируемые рыночные тренды, которые коррелируют в большей степени с основными рыночными трендами", - говорит аналитик ФГ "ФИНАМ" Максим Пухов.

Фото: istock
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По его словам, сокращение выкупа активов ФРС в первую очередь влияет на фондовый рынок, и опосредованно, вследствие корреляции с криптовалютами, - на динамику криптовалют. "Рост стоимости криптовалют как минимум на 50% является следствием роста инфляции, и покупка данного вида активов в теории может нивелировать инфляционные риски. При заявлении основными регуляторами о том, что они способны справиться с инфляцией не только путем повышения процентных ставок, в долгосрочной перспективе это - негативный фактор для динамики роста криптовалют", - подчеркивает Пухов. По его словам, для дальнейшего роста курса криптовалют нужен иной драйвер, но сейчас его нет.

"В ближайшие годы биткоину и другим криптовалютам предстоит конкурировать с цифровыми валютами центральных банков. Это пока еще разрабатываемые инструменты, но со временем они могут стать третьей формой денег, и тогда криптовалюты в качестве средства платежа будут потеснены. Вероятно, криптовалюты все же сохранят свою привлекательность благодаря спекулятивным качествам и присущей им анонимности", - допускает Гранкин.

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