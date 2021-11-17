Как в Беларуси и России решают проблему обращения с бытовыми отходами

Сегодня в мировом рейтинге проблем, требующих приоритетного решения, в первую пятерку входят две из них - экономика и экология. Причем две эти сферы теснейшим образом связаны, и обе требуют особого к себе внимания. Развитие экономики, безопасность и благополучие людей трудно представить вне экологического контекста. Вопросы экологии, использования вторичного сырья актуальны и в Союзном государстве. Вот и совсем недавно в Минске союзные парламентарии вместе с экспертами на тематическом семинаре обсудили перспективы гармонизации законодательства Беларуси и России по обращению с отходами.

Как в Беларуси

В Беларуси ежегодно образуется около 4 миллионов тонн коммунальных отходов, из которых почти 280 тысяч тонн - отходы пластика. В нынешнем году в стране планируется вовлечь в хозяйственный оборот около 30 процентов коммунальных отходов, к 2030-му - 79 процентов, к 2035-му - 90 процентов. Задача амбициозная, но, как считают специалисты, вполне решаемая.

Работа идет по нескольким направлениям. Совершенствуется система учета объемов образования захоронений и состава твердых коммунальных отходов (ТКО) и вторичных материальных ресурсов. Развивается логистика раздельного сбора отходов. Совершенствуется законодательство, модернизируются система управления и инфраструктура системы обращения с ТКО, решается вопрос использования вторсырья в энергетике.

Как это выглядит в реальности? Например, запланировано внедрение биологической обработки твердых коммунальных отходов в двух областных центрах страны, а также в 20 городах с населением более 50 тысяч человек. От районной системы управления отходами решено отказаться в пользу создания 30 крупных комплексных объектов по сортировке и использованию ТКО, обслуживающих каждый по несколько районов. Уже к концу 2021 года все мини-полигоны отходов в Беларуси, организованные когда-то в противовес несанкционированным мусорным свалкам, будут закрыты. Земли под ними за два года рекультивируют и передадут в хозяйственный оборот.

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Далее. В Беларуси уже действуют 76 заводов и линий по сортировке коммунальных отходов, их суммарная мощность составляет около миллиона тонн. Вторичные ресурсы от населения принимают в более чем 1600 приемных пунктах. Помимо этого, существует система сбора отходов производства от юридических лиц. Есть предприятия по переработке макулатуры, и они загружены - на выходе получаются картон, бумага и изделия санитарно-гигиенического назначения. Из отходов стекла производится тара - банки и бутылки, а на одном из предприятий Брестской области с применением данного вторсырья выпускают краску для автодорог. В ближайшие пять лет в стране планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов.

Что касается мусоросжигательных заводов, то их в Беларуси пока нет. Возможно, уже в 2023 году ситуация исправится и такой завод построят под Минском, вокруг которого накопились и продолжают расти мусорные горы.

Что в мусорном ведре?

Над созданием эффективной системы обращения с коммунальными отходами в Беларуси активно работают с 2012 года. После введения принципа расширенной ответственности производителей создана система сбора и использования не только традиционных видов вторичных материальных ресурсов (стекло, пластик, бумага), но и опасных отходов, элементов питания, батареек. Параллельно проводилась большая разъяснительная работа среди населения, ведь в бытовых отходах содержится примерно четверть вторичных материальных ресурсов. Во дворах появились специальные контейнеры для стекла, пластика, бумаги и картона, в крупных магазинах установлены емкости для использованных батареек и ламп, в поликлиниках недавно начали собирать неиспользованные лекарства. Тем временем во всех крупных населенных пунктах страны ведется работа по завариванию мусоропроводов. Не везде, конечно, с одинаковым успехом. К примеру, в Гродно мусоропроводы заварили еще пару лет назад, а в Минске за девять месяцев 2021-го законсервировано всего 152 мусоропровода в 73 жилых домах. Впрочем, вода камень точит…

Не за горами внедрение залоговой системы сбора пластиковой, стеклянной и алюминиевой упаковки. Залог за тару, который будет включен в стоимость напитка, покупатели смогут вернуть, сдав бутылки в специальные тароматы.

Тарелка тарелке рознь

В стране идет процесс поэтапного выведения из оборота пластиковой тары. В частности, решено увеличить производственные мощности по выпуску стеклянной тары и постепенно ограничить максимальную вместимость полимерных емкостей для розлива пива и слабоалкогольных напитков до литра включительно. Поставлена цель создать экономически целесообразные технологии получения экологически безопасной (в том числе биоразлагаемой) упаковки в противовес вездесущим пластиковым пакетам. Вместо полиэтиленовых пакетов в магазинах теперь практически повсеместно предлагают бумажные.

А еще с начала этого года в объектах общественного питания вне закона объявлены некоторые виды одноразовой пластиковой посуды. Под запрет попали пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки для напитков, чашки, вилки, ложки, ножи. Из обращения также изъяты пластиковые контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Правда, спустя несколько месяцев в министерстве антимонопольного регулирования и торговли проанализировали эффективность запрета и скорректировали список, вернув в оборот пластиковые стаканы объемом 300 мл и более, трубочки, а также контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки. Одна из причин - отсутствие отдельных видов альтернативной упаковки из экоматериалов, в том числе по невысокой цене.

Как в России

В России так называемая мусорная реформа начала действовать с января 2019 года. Основная нагрузка была возложена на регионы.

Так, они должны создать и "защитить" порядок обращения с отходами, провести аукционы, выбрать регионального оператора по работе с мусором. Субъектам дано право самостоятельного введения нормативов по накоплению мусора и определению алгоритма внедрения раздельного сбора твердых коммунальных бытовых отходов. К слову, качество работы губернаторов предлагается оценивать в том числе и по тому, как в регионе идет работа с мусором.

Во многих регионах России работа по раздельному сбору мусора уже ведется. Причем местные власти креативно подходят к решению проблемы. Например, в Железноводске Ставропольского края в одном из кафе за ведро мусора, собранное в окрестностях курортного озера, можно получить бесплатную чашку кофе. Мусоровозы здесь оснащены устройством с мобильным приложением, которое может использоваться как навигатор. Оно подсказывает точки сбора твердо-коммунальных отходов, а также сигнализирует о заполнении кузова. В ряде городов появились точки, где можно сдать батарейки и пластиковые крышки от бутылок. Правительством было предложено строить дома без мусоропроводов, взамен устанавливать измельчители бытовых отходов.

В Московской области работает так называемый мусорный маркетплейс - онлайн-магазин по продаже вторсырья. Его приобретают заводы, работающие по схеме рециклинга.

А на Байкале открылся первый "супермаркет мусора", который собран с берегов озера. Например, зубную щетку можно выкупить за 389 российских рублей. Алюминиевая банка из-под спиртного напитка обойдется в 980 рублей. Самыми дорогими товарами в этом оригинальном магазине являются стеклянные бутылки, они стоят 2140 рублей.

Местные власти креативно подошли к решению "мусорной проблемы". Фото: Татьяна Андреева

КСТАТИ

В апреле подписано соглашение о сотрудничестве между Оператором вторичных материальных ресурсов Беларуси и ППК "Российский экологический оператор", в рамках которого будут проводиться работы, связанные с локализацией технологий переработки отходов, строительства инфраструктуры. Одной из совместных целей станет введение запрета на использование одноразового пластика на территории ЕАЭС.

В пресс-службе аппарата вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко заявили, что ППК "Российский экологический оператор" выпустит облигации на 100 млрд рублей. С их помощью будет профинансировано строительство более чем 800 объектов. Предполагается, что до 2024 года в строй будут введены мощности, которые позволят перерабатывать до 6,9 млн тонн мусора в год и 2,3 млн тонн - утилизировать. Срок обращения облигаций составит 12 лет.