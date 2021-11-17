Какие продукты помогут защититься от вирусов

Собрать "аптечку", поддерживающую иммунитет в период коронавируса, можно из обычных продуктов питания, утверждает "звездный" диетолог, врач персонифицированной медицины, профессор ФМБА России, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Для "РГ" она собрала несколько ключевых советов - что есть, чтобы по максимуму укрепить организм.

Чем разнообразнее будет наше питание, тем сильнее и надежнее наш организм будет защищен от болезней. Фото: REUTERS

Для начала врач рекомендует сделать анализ крови на скрытую индивидуальную непереносимость продуктов питания. Вместо того чтобы противостоять вирусам, иммунитет вынужден "отвлекаться" на защиту от последствий употребления таких продуктов. Исключив их из рациона, мы уменьшим провоспалительную нагрузку на организм и направим все его силы для противостояния интервенциям бактерий и вирусов.

"Питание должно стать разнообразным, с использованием натуральных продуктов животного и растительного происхождения. Щадящая их обработка позволит сохранить необходимую питательную ценность и способствовать наилучшим условиям усвоения", - говорит Королева.

Важная составляющая питания - источники полноценного белка. Белок - незаменимый строительный материал для всех клеточных мембран, построения гормонов, ферментов, обеспечения и поддержания функциональной активности организма, включая иммунную систему. Жиры обеспечивают противовоспалительную защиту и способны противостоять репликации (распространению) вируса. Однако главная функция жиров в организме - дыхательная. "Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, основу которого составляют жиры (их более 90%). Качество сурфактанта определяет воздушность легочной ткани и безупречность газообмена", - поясняет Маргарита Королева.

Полиненасыщенные жирные кислоты, особенно класса омега-3, оказывают противовоспалительное действие. Поэтому в рационе важно использовать холодноводную рыбу северных морей. Немало их и в составе льняного и рапсового нерафинированных масел. Оливковое масло содержит преимущественно не менее полезные омега-9 жирные кислоты. Для максимальной пользы масла можно смешивать, добавляя и масло проросшей пшеницы, авокадо, арганового дерева. Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку рыбьего жира и суточную дозу витамина Д3. Не надо сбрасывать со счетов и жиры животного происхождения. В первой половине дня можно съесть, например, кусочек сала, который поддержит щелочность сред организма. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность, в кислотной, наоборот, - размножаются. Очень полезным является масло гхи. Это топленое сливочное масло, лишенное провоспалительных лактозы и казеина коровьего происхождения.

Кроме разнообразного и полезного питания обязательно надо больше двигаться, не экономить на сне и думать позитивно

Животные и растительные масла содержат витамин А (стимулирует выработку иммунной системой клеток-киллеров, убивающих микробы и вирусы) и витамин Е - мощный антиоксидант, которого также много в составе орехов, авокадо, цельнозерновом хлебе, яичных желтках. Но доминировать в питании должны пищевые волокна. Осенью в составе сезонных овощей есть все необходимые компоненты настоящей природной аптеки с высокой биологической активностью. Репа, все виды капусты, молодой картофель, редька, перцы, баклажаны, кабачки, тыква - все это должно быть в рационе. В составе рыжих, красных, пурпурных овощей и фруктов немало каротиноидов - природных антиоксидантов, которые имеют обыкновение накапливаться в печени, чтобы, постепенно высвобождаясь, оказывать нам защитную функцию. Витамины, минеральные вещества, ферменты, фитонциды (природные антибиотики, подавляющие болезнетворные бактерии, вирусы, грибы и простейшие) максимально помогут нам укрепить иммунитет. Растительная клетчатка - не только настоящее лакомство для полезных кишечных бактерий, но и "щетка" для кишечника. "Клетчатка "причесывает" микроворсинки, очищая их поверхность, стимулируя высвобождение ферментов и секретов для качественного переваривания и усвоения пищи", - говорит Королева.

Растительные волокна обеспечивают естественную детоксикацию организма, выводя токсические метаболиты, тем самым поддерживая иммунную защиту и обеспечивая профилактику ненужных проблем. Чеснок, все виды лука, брокколи, спаржа, перец, шпинат, кабачки, имея в составе природный глутатион, не только разнообразят рацион, но и поддержат выведение токсинов. А чем меньше токсинов накопится в нашем организме, тем меньше будет нагрузка на иммунную систему.

"Наш иммунитет более чем на 80% зависит от состояния кишечной флоры, соотношения полезных бактерий и здоровья микробиома в целом. Чем разнообразнее будет питание, тем качественнее, сильнее и надежнее наша защита", - говорит доктор.

Обязательно пить много жидкости - не менее двух литров негазированной воды в день и лучше с лимоном.

Именно вода обеспечивает своевременную доставку полезных веществ в каждую клетку и, наоборот, позволит своевременно освободиться от накопленных ненужных метаболитов. Дополнительно можно использовать травяные сборы, некрепкий зеленый чай, сезонные горячие напитки с имбирем, клюквой и облепихой. Все это поможет поддерживать иммунные силы организма.

Кстати

Надо потерпеть!

У подавляющего большинства переболевших COVID-19 вкусовые ощущения и пищевые привычки возвращаются в норму. Но разным людям требуется на это разное время: иногда жизнь без вкуса и запаха может затянуться до года, рассказала Королева.

В стремлении не испытывать отвращения к привычной пище люди чаще всего пытаются поменять рацион. Однако, чтобы ускорить процесс восстановления межнейронных связей и вернуть вкус, диетолог советует не делать этого. Наоборот, следует постоянно тренировать рецепторный аппарат - нюхать, пробовать прежнюю пищу. "Отдайте предпочтение натуральным продуктам и щадящей их обработке. Украшайте вкус употребляемых блюд специями и ароматными травами, что наряду с постковидной терапией позволит вам восстановить обоняние и вернуть вкусовые ощущения", - советует врач.