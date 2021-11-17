Кембриджский словарь выбрал слово 2021 года

Главным словом 2021 года, по версии Кембриджского словаря, стало "perseverance", которое переводится на русский как настойчивость, упорство.

Как передает Sky News, количество запросов на это слово резко возросло после того, как марсоход NASA Perseverance Rover совершил посадку на красную планету 18 февраля. За последующую неделю смыслом этого слова поинтересовались 30487 раз. Всего же таких запросов в 2021 году было свыше 243 тысяч. Согласно определению Кембриджского словаря, это существительное, которое означает постоянные усилия, направленные на достижения чего-то, даже когда это сложно или занимает много времени.

"Мы часто видим всплески поиска слов, связанные с текущими событиями, когда эти слова не очень хорошо знакомы", - отметила менеджер издательского отдела Cambridge Dictionary Вендалин Николс.

По ее словам, с учетом всех проблем, что принес 2021 год, редакторы посчитали правильным назвать "perseverance" словам года. "Подобно настойчивости, которая требуется, чтобы посадить марсоход на Марс, она также нужна, чтобы противостоять вызовам, с которыми мы столкнулись из-за COVID-19, климатических бедствий, политической нестабильности и конфликтов", - отметила Николс.