Климатическая повестка стала одним из главных регуляторов мировой экономики

Проблема глобального потепления, несмотря на всю неоднозначность, коли ее признали на политическом уровне, требует решения. На саммите G20 в Риме 30 октября утвердили цель - не допустить повышение температуры на планете выше 1,5 градуса по Цельсию. Планета спасена? Нет, эта цель противоречит планам экономического развития всех крупных экономик мира. А климатическая повестка лишь новый инструмент регулирования рынка в пользу наиболее богатых стран.

New York Times опубликовала материал со ссылкой на доклад, подготовленный при поддержке ООН. В нем говорится, что, пока мировые лидеры призывают к более активным действиям по борьбе с изменениями климата, многие страны продолжат увеличивать добычу нефти, газа и угля в ближайшие десятилетия. Анализ проведен на основе планов добычи 15 ключевых производителей углеводородов, включая Канаду, США, Норвегию, Россию и Саудовскую Аравию. Согласно докладу, к 2030 году указанные страны планируют произвести на 240% больше угля, на 57% - нефти и на 71% - газа, чем это нужно для того, чтобы ограничить потепление 1,5 градуса.

Благородный посыл статьи понятен - кругом лукавство и забота о сверхдоходах, а природа в опасности. Но можно посмотреть на эти цифры с другой стороны. Например, взять прогноз по мировому потреблению ископаемого топлива от британской корпорации BP, поддерживающей климатическую повестку, то есть без завышенных цифр.

По этому документу потребление нефти к 2030 году, относительно доковидного 2016 года, вырастет на 12%, газа - на 29%, а угля - на 2%. То есть для достижения климатических целей нужно будет не заморозить на существующем уровне добычу углеводородов, а серьезно ее сокращать. Нефти и газа - вполовину, а с углем картина совсем печальная.

Возникает вопрос, а что компенсирует выпавшие объемы энергии, то есть автомобильного, судоходного и авиационного топлива, тепла и электричества в домах людей, больницах, школах, детских садах и на предприятиях?

Прогнозируют, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2030 году в мировом масштабе закроют лишь около 16-17% от общих потребностей в энергии. Естественно, это без учета гидроэлектростанций и атомных станций, которые в Европе считаются грязными. Только солнце и ветер. В удачном для ВИЭ 2020 году их доля в мировом энергобалансе составила около 10%. Нефть, газ и уголь будут занимать, по самым разным прогнозам, 60- 80% в мировом энергобалансе 2030 года. А, согласно цифрам в докладе ООН, сократить эту долю нужно минимум вдвое, то есть на 30-40%. И здесь еще стоит учесть, что ВИЭ в 2021 году показали себя как крайне ненадежный источник энергии.

Готово ли человечество минимум на треть снизить свое потребление, отказаться от комфорта, путешествий, доступной информации, деликатесов и прочего? И будет ли этот отказ равномерным для всех стран?

Едва ли эти цифры тайна за семью печатями. Как отметил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, планы Европы по энергопереходу и повышению энергоэффективности даже на 2020 год провалились, они не выполнены. Но отказываться от них не хотят, поэтому следующий шаг - это введение квот на потребление энергии.

Прогнозируют, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2030 году в мировом масштабе закроют лишь около 16-17% от общих потребностей в энергии

К этому уже подошли очень близко - углеродный сбор на уголь идет под лозунгом: "Ничего, что из-за них электроэнергия становится дорогой, меньше будут потреблять грязный ресурс!".

По мнению Симонова, трансуглеродные пошлины, которые сейчас вводит ЕС, а вслед за ним планируют ввести в Азии и Америке, противоречат всем нормам ВТО, то есть принципам свободного рынка. Фактически это субсидирование своей экономики за счет других стран. И приведет это к росту цен на все и мировому экономическому кризису. А самое главное, это противоречит всем планам борьбы с бедностью и ведет к ее росту в мире и дополнительным ограничениям в доступе к энергоресурсам, считает эксперт.

С этим согласен доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Он уверен, что климатическая повестка уже становится одним из главных регуляторов мировой экономики в целом и энергетики в частности. Замедление процесса повышения средней температуры на планете - важнейшая глобальная задача, которую нужно решать сообща, но где найти средства для энергоперехода - 4 трлн долл. в год до 2040 года? Не хватает материалов для создания мощностей ВИЭ, нет технологий. И попытки отказаться от "грязных" источников энергии на деле могут обернуться настоящим энергетическим голодом, признаки которого мы уже видим в ходе энергетических кризисов в Европе и Китае, считает эксперт.

С его точки зрения, стремление к осуществлению энергоперехода за счет нефтегазового комплекса - это попытки сохранить высокий уровень жизни у себя, замедляя рост развивающихся экономик. У последних просто не будет достаточных инвестиционных ресурсов и технологий для осуществления энергоперехода. Программа-максимум - добиться обесценивания активов в области традиционной энергетики и поставить их под свой контроль. Все это будет приводить к усилению "энергетического неравенства" между развитыми и развивающимися государствами, считает эксперт.