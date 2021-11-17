Лавров: РФ разделяет настрой Молдавии на развитие сотрудничества

Российская сторона слышит заявления Кишинева о готовности развивать сотрудничество с Москвой и заинтересована в реализации этих планов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах со своим молдавским коллегой Николаем Попеску.

"Мы слышим неоднократные заявления нового руководства Республики Молдова о готовности к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Россией. И мы разделяем такой настрой и будем заинтересованы в продолжении наших двусторонних отношений", - отметил глава МИД РФ. По словам Лаврова, Россия и Молдавия исторически близки друг к другу.

"Я думаю, мы сможем продвигать наши связи на взаимовыгодной основе в интересах наших народов и наших стран", - заявил министр, подчеркнув, что это должно происходить на принципах прагматизма и взаимного учета интересов.

"В нашей внешней политике мы ратуем за хорошие, ровные, поступательные отношения с нашими партнерами​​​. Естественно, Российская Федерация для нас традиционный стратегический партнер. Мы за дружественные и конструктивные отношения, у нас содержательная двусторонняя повестка и мы готовы работать с российскими коллегами по прогрессу в наших отношениях", - заявил в ответ Попеску.

Ранее Россия и Молдавия согласовали условия поставок газа, новый контракт вступил в силу 1 ноября. Одним из условий его заключения стал вопрос об урегулировании задолженности молдавской стороны (речь идет о сумме свыше 700 млн долларов). В начале следующего года будет проведен независимый аудит, по итогам которого будут определены условия и календарный план возмещения задолженности. Правительства двух стран также намерены до конца 2022 года подписать соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики.