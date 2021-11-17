Лукашенко и Меркель провели очередной телефонный разговор

Президент Беларуси Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели в среду очередные на этой неделе телефонные переговоры по миграционному кризису, информирует пресс-служба главы государства.

Диалог касался, уточнили в администрации белорусского лидера, "ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов. Договорились президент Беларуси и и.о. канцлера ФРГ о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию".

Также в разговоре с и.о. канцлера Германии до президента Беларуси была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель "договорились о контактах и впредь", - резюмирует пресс-служба президента.