Обнаруженные на Марсе "следы жизни" могут оказаться имитацией

Астробиологи из университетов Эдинбурга и Оксфорда изучили накопленные ранее свидетельства всех известных процессов, которые могли участвовать в образовании на Марсе так называемых "следов жизни". Ученые пришли к выводу, что на самом деле "органические" окаменелости могут быть природной имитацией.

Исследование опубликовано в журнале Journal of the Geological Society, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В последние годы на Марсе не раз фотографировали окаменелости, форма которых косвенно указывает на органическое происхождение.

В результате популярность набрала гипотеза о том, что в древности на Марсе существовало большое количество жидкой поверхностной воды, следовательно, на Красной планете могла существовать и жизнь. Однако новая работа показывает, что исследователи могут быть введены в заблуждение ископаемыми образцами, созданными химическими процессами.

Авторы работы назвали их "ложными окаменелостями". Они пишут, что некоторые камни на Марсе могут содержать многочисленные типы небиологических отложений, которые, однако, визуально похожи на органические окаменелости.

Иными словами, те образцы, которые сейчас принимают за следы жизни возрастом около четырех миллиардов лет, на самом деле могут представлять собой обычные безжизненные камни. В своей работе астробиологии описывают десятки процессов, способных создавать структуры, имитирующие микроскопические простые формы жизни.

При этом исследователи вовсе не опровергают теорию о том, что в древности Марс временно был обитаем. Они просто призывают будущих исследователей внимательнее относиться к изучаемым ими образцам и отделять органические окаменелости от их небиологических "близнецов".

"В прошлом нас уже обманывали процессы, имитирующие жизнь, - говорит соавтор исследования Джули Космидис, доцент геобиологии Оксфордского университета. - Во многих случаях объекты, похожие на ископаемых микробов, описывались в древних породах на Земле и даже в метеоритах с Марса. Но после более глубокого изучения выяснялось, что они имеют небиологическое происхождение".

По ее словам, новое исследование - это своего рода предостережение, авторы которого призывают к дальнейшему изучению процессов имитации жизни в контексте Марса. Авторы работы уверены, что это поможет ученым избежать тех же ловушек, в которые уже попадали их предшественники. Особенно актуально это стало в последние годы, поскольку Марс изучается все более тщательно.

"На каком-то этапе марсоход почти наверняка найдет что-то, очень похожее на окаменелость, - говорит доктор Шон МакМахон из Эдинбургского университета. - Будет необходимо с уверенностью отличить этот образец от вещества, образованного в результате химических реакций. Для каждого типа окаменелостей существует по крайней мере один небиологический процесс, который создает очень похожие образцы. Поэтому существует реальная потребность в улучшении нашего понимания того, как образуются эти структуры".

Ученые отмечают, что описанные в работе химические процессы действительно способны имитировать следы жизни. Они создают отложения, которые выглядят как окаменелые бактериальные клетки и молекулы на основе углерода, что очень напоминает "строительные блоки" известной нам формы жизни.