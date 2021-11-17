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17.11.2021 17:54
Рубрика: В мире

Меркель в качестве исключения предоставили четырех помощников

Текст: Юрий Ершов

В Германии уходящие в отставку главные лица государства, как правило, не остаются без дел. Поэтому еще в 2019 году бюджетный комитет бундестага постановил предоставлять в распоряжение экс-главам федерального правительства и бывшим федеральным президентам максимум пять сотрудников за государственный счет.

Фото: AFP/Ludovic MARIN
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера

Для Ангелы Меркель, которая вот-вот покинет пост премьера, пишет газета Welt, будет, судя по всему, сделано серьезное исключение. По мнению ведомства федерального канцлера, она должна получить право нанять девять сотрудников. В частности, заведующего бюро и его заместителя, двух референтов, трех делопроизводителей и двух шоферов.

Соответствующее ходатайство ведомства направлено на рассмотрение Бундестага. Такой штат помощников необходим экс-главе правительства, говорится в документе, поскольку по истечении ее полномочий она и впредь будет добросовестно трудиться на благо страны, используя свой огромный опыт успешного политика. И федеральный парламент скорее всего согласится с таким утверждением.

Пока же Ангела Меркель продолжает руководить правительством и будет исполнять обязанности канцлера до тех пор, покуда будущие партнеры по правящей коалиции - социал-демократы, зеленые и либералы - не представят парламенту новый кабинет министров.

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