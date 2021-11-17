Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft официально выпустила обновление Windows 10 November 2021 Update. Получить его первыми смогут владельцы ПК на базе Windows 10 версии 2004 или более поздней, сообщается в официальном блоге.

Чтобы установить обновление, пользователям необходимо открыть раздел "Параметры - Обновление и безопасность - Центр обновления Windows" и выбрать пункт "Проверить наличие обновлений". Если апдейт доступен, его можно будет сразу скачать и установить.

Также в Microsoft анонсировали переход на ежегодный выпуск функциональных обновлений для Windows 10, начиная с текущего года. Следующий крупный апдейт для Windows 10 с новыми возможностями будет выпущен во второй половине 2022 года, отметили в компании. Раньше Microsoft выпускала большие обновления весной и осенью.

Кроме того, компьютеры на Windows 10 версии 2004 лишатся поддержки 14 декабря 2021 года. Чтобы получать поддержку, потребуется обновить операционку.