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17.11.2021 21:02
Рубрика: Власть

МИД: Обвинения в адрес РФ призваны отвлечь от ситуации на границе Беларуси

Текст: Диана Ковалева

Западные страны делают заявления о том, что это Россия виновата в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, чтобы отвлечь собственных граждан от происходящего на самой границе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Ситдиков/РИА Новости
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Запад - в частности, прибалтийские страны, государства Центральной Европы, Британия - остро реагирует даже на само право Москвы на ответ на обвинения в свой адрес, отметила дипломат. Она подчеркнула, что Москва стала комментировать ситуацию только после того, как западные политики, политологи и журналисты опубликовали целый ряд материалов, обвиняющих ее в кризисе.

"И даже это вызвало у них какую-то агрессивную реакцию. Но, простите, если вы о нас говорите, мы будем отвечать. Это во-первых. Во-вторых, если найти внешнего врага, то можно - как я понимаю, и это была одна из задач, для чего разыгрывалась и разыгрывается антироссийская карта - отвлечь внимание собственных граждан, собственных общественных организаций гуманитарных, благотворительных фондов от ситуации на границе и перевести их взоры на вечную проблему, что вот-вот на них сейчас нападут. Договорились даже до некоей гибридной атаки, которая якобы проводится в отношении этих стран со стороны нашей страны", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

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