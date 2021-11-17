Михаил Мишустин заявил о готовности регионов к новому отопительному сезону

Отопительный сезон стартовал практически по всей стране и проходит в штатном режиме, заверили председателя правительства Михаила Мишустина ответственные за подготовку министры. Глава кабмина попросил их держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Это в том числе касается состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети, а запасов топлива больше, чем положено по нормативам. "Главная задача - обеспечить людей теплом, светом, горячей водой. Это жизненно необходимо для наших граждан", - подчеркнул Мишустин.

Ряд объектов социальной сферы требуют особого внимания, поскольку на них нужна постоянная подача электроэнергии. От этого, в частности, зависит жизнь людей в больницах. Поэтому, указал премьер, там должны быть автономные резервные источники электроснабжения, чтобы персоналу не приходилось беречь каждый киловатт. "А если уж сложилась нештатная ситуация, важно, чтобы в регионе была необходимая техника, которая позволит в самые короткие сроки устранять последствия", - сказал глава кабмина.

Отопительный сезон в целом проходит в штатном режиме, доложил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Общий уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 99,9 процента. Завершаются работы по сетям водоснабжения и водоотведения в республиках Карелия, Крым, Тыва, Архангельской и Кировской областях, Приморском крае и Чукотском автономном округе. "Жилищный фонд страны подготовлен на 100 процентов", - сообщил глава минстроя. Относительно прошлых лет, заметил министр, регионы подошли к осенне-зимнему периоду опережающими темпами. Всего на подготовку к отопительному сезону из всех источников было направлено более 196 миллиардов рублей.

В полном объеме или с незначительными отклонениями готовность подтвердили 97 процентов из 454 энергокомпаний, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. По компаниям, которые к 5 ноября не выполнили все необходимые условия, работа продолжается под особым контролем. Такое же внимание к тем регионам страны, где в прошлом сезоне возникали те или иные проблемы. Очень сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской автономной области, напомнил Михаил Мишустин. Чтобы ей помочь подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 миллионов рублей.

Главная задача - обеспечить людей теплом, светом, горячей водой. Это жизненно необходимо для наших граждан

"Средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы. Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством. Для людей это особенно важно", - заявил председатель правительства. "У нас большая страна, и есть территории, где бывают сильные морозы. Важно обеспечить бесперебойную работу жилищно-коммунальной и энергетической инфраструктуры, не допускать аварий, а если такие ситуации все же происходят, то оперативно реагировать. Необходимо, чтобы во всех регионах был сформирован запас топлива", - заключил Мишустин. Профильных министров он попросил держать вопросы на личном контроле.

Между тем

Правительство направит почти 1,4 миллиарда рублей для компенсации ущерба аграриям Дальнего Востока, пострадавшим этим летом от стихийных бедствий. "Это позволит поддержать более 200 организаций агропромышленного комплекса и три тысячи местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства", - заявил Михаил Мишустин. Из заявленных средств свыше одного миллиарда рублей поступит Амурской области, где, по словам главы правительства, был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Помощь также получат Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский и Хабаровский края.