Минсельхоз нашел способ борьбы с ростом цен на свинину

Снижение производства свинины из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) и, как следствие, рост цен на это мясо заставляет российские власти усиливать борьбу с распространением вируса. Минсельхоз предложил отказывать в выплате ущерба за изъятых больных животных, если их собственники нарушили требования безопасности. Такие изменения ведомство предлагает внести в закон о ветеринарии.

"В случае нарушения обязательных требований на объектах, связанных с содержанием животных, производством, переработкой, хранением и реализацией продуктов животноводства, и возникновения очагов особо опасных болезней животных на этих объектах, размер возмещения ущерба должен быть уменьшен или в возмещении ущерба может быть отказано", - сказано в законопроекте. Раньше не было определенности на этот счет. Ограничения в выплатах могли содержаться в региональных законах.

Вице-премьер Виктория Абрамченко обращала внимание на возможные пробелы в законодательстве, которые мешают бороться с АЧС. Ущерб сельхозпредприятий от нее достиг 1,9 млрд рублей. По данным Россельхознадзора, причинами вспышек АЧС в этом году на 11 крупных комплексах стали не только циркуляция вируса вблизи от предприятия, но и нарушения ветеринарных требований самими предприятиями.