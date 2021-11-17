Минстрой: Жилищный фонд России полностью готов к зиме

Отопительный сезон начался практически на всей территории страны и в целом проходит в штатном режиме, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании правительства.

Общий уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет 99,9 процента. Завершаются работы по сетям водоснабжения и водоотведения в республиках Карелия, Крым, Тыва, Архангельской и Кировской областях, Приморском крае и Чукотском автономном округе. "Жилищный фонд страны подготовлен на 100 процентов", - сообщил министр.

Относительно прошлых лет регионы подошли к осенне-зимнему периоду опережающими темпами, констатировал Файзуллин. Всего на подготовку к отопительному сезону из всех источников было направлено более 196 миллиардов рублей.

В полном объеме или с незначительными отклонениями готовность подтвердили 97 процентов из 454 энергокомпаний, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. По компаниям, которые к 5 ноября не выполнили все необходимые условия, работа продолжается под особым контролем.