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17.11.2021 13:42
Рубрика: Власть

Мишустин: Регионы в целом готовы к новому отопительному сезону

Текст: Владимир Кузьмин
Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам", - подчеркнул он на заседании правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Но очень сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской автономной области. Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 миллионов рублей. "Средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы. Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством. Для людей это особенно важно", - заявил Мишустин.

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