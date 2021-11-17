Мишустин: Регионы в целом готовы к новому отопительному сезону

Российские регионы в целом готовы к новому отопительному сезону, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Это касается и состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водопроводные и тепловые сети. Запасов топлива больше, чем положено по нормативам", - подчеркнул он на заседании правительства.

Но очень сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской автономной области. Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 миллионов рублей. "Средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы. Не должно быть перебоев с теплом, водой и электричеством. Для людей это особенно важно", - заявил Мишустин.