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17.11.2021 03:08
Рубрика: Общество

Митрополит Корнилий: Новообрядцу в старообрядческий храм заходить можно

Текст: Андрей Полынский
Российская газета - Неделя № 261(8612)
115 лет назад был издан высочайший указ императора Николая II о свободе старообрядческих общин. Каково взаимоотношение старообрядцев с властями сегодня и возможно ли воссоединение староверов с РПЦ - рассказал в интервью "РГ" глава Русской православной старообрядческой Церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
Митрополит Корнилий: Сокровенная русская мечта - возрождение Святой Руси. Фото: РИА Новости

Владыка, указ императора о свободе старообрядческих общин - был ли это первый шаг государства навстречу старообрядцам и дал ли реальное равноправие старообрядческой Церкви?

Митрополит Корнилий: Указ императора Николая II "Об укреплении начал веротерпимости" носит исторический, эпохальный характер. С 1906 по 1917 год начинался так называемый золотой век старообрядчества, когда повсеместно строились старообрядческие храмы, возросла численность прихожан церкви, начали создаваться собственные учебные заведения, духовно-просветительские центры. В общем и целом наблюдался расцвет древлеправославной культуры. Но все же реального равноправия с господствующей новообрядческой церковью в те времена не было. Так, не допускалось общественное служение старообрядцев вне церкви, ограничивались права проповеди и печати.

Каково ваше отношение к Дому Романовых, к императору Николаю II, к октябрьскому перевороту, последовавшему через 11 лет после выхода указа? И правда ли, что некоторые старообрядцы-промышленники финансировали революцию?

Митрополит Корнилий: Отношение - как человека, уважающего отечественную историю. Прошлое надо уважать, каким бы оно ни было, и надо признавать волю Божию в событиях истории нашей страны. Романовы правили нашим государством почти 300 лет. Это немалый исторический период. Были победы и поражения, черные страницы и светлые. Да, Романовы в лице Алексея Михайловича в XVII веке посеяли небывалую на Руси религиозную смуту. Да, Романовы виновны в ничем не оправданных гонениях на древлеправославие. И те же Романовы в лице последнего российского императора даровали староверам социальную и политическую свободу. Что касается революции, это для всей нашей страны общая беда. В ней участвовали всякого рода люди, разного вероисповедования, разных убеждений. Нет на сегодня оснований утверждать, что именно благодаря финансам русских старообрядцев революция стала возможной.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Александр Солженицын писал, что не было бы XVII века - не было бы 17-го года. Так что же произошло при патриархе Никоне?

Митрополит Корнилий: Духовная катастрофа. Религиозное и национальное унижение нашего народа, который бережно хранил древние обряды и церковные установления, пришедшие к нам из Византии с Крещением Руси в X веке. К тому же никоновская реформа предуготовила почву к реформам Петра I, когда произошла поспешная насильная ломка культурно-нравственных устоев русской жизни. Подрыв и размывание духовных основ и христианских традиций в конечном итоге привели к трагическому 1917 году.

Каково отношение у старообрядцев к государственной власти?

Митрополит Корнилий: В богослужебных молитвах есть упоминание о державе Российской, о защите ее от врагов, о помощи правителям и воинам в сохранении Земли Русской.

Вы два раза встречались с президентом России Владимиром Путиным. Смог ли он чем-то помочь РПСЦ?

Митрополит Корнилий: Владимир Владимирович Путин - первый за всю историю из глав нашего государства, кто посетил Рогожскую слободу. Это уже говорит о положительном отношении президента к старообрядчеству, нашей истории, традициям и духовной культуре. Президентом и правительством РФ на самом высоком уровне оказана помощь и поддержка в праздновании 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, проведении различных юбилейных общественных мероприятий, возвращении церковного имущества и многое другое.

В этом году также отмечалось 50-летие Поместного собора РПЦ, на котором были отменены клятвы на старые обряды и на придерживающихся их. Старый обряд был признан равночестным с новым. Кроме того, в последнее время в рамках РПЦ активно развивается единоверие, учрежденное еще в начале XIX века, стали нередки случаи служения старым обрядом архиереев, в приходах разрешено креститься двумя перстами. Приветствуете ли вы эти шаги?

Митрополит Корнилий: У единоверцев не конфисковывались и не уничтожались дораскольные книги и иконы, богослужебные предметы и церковная утварь, характерная исключительно для старообрядчества, что помогло в деле сохранения древлеправославной культуры. Однако, в большинстве своем, старообрядцы не приняли условий единоверия, поскольку единоверие отождествлялось старообрядцами с унией Римско-католической Церкви в отношении православных. К тому же единоверие часто навязывалось силой. Сами новообрядцы считали единоверие явлением временным, которое вскоре должно себя изжить после окончательного перехода единоверцев на "новый обряд". Но евхаристическое единение с постреформенной церковью для староверов невозможно. Таким образом, единоверие при всестороннем рассмотрении оценивается нами неоднозначно.

Владимир Путин - первый за всю историю из глав нашего государства, кто посетил Рогожскую слободу

В интервью "Вестям" митрополит Иларион (Алфеев) высказал надежду, что рано или поздно две Церкви воссоединятся. Возможно ли такое воссоединение?

Митрополит Корнилий: Что невозможно человеку - возможно Богу. Мы воздержимся от всяких прогнозов, на все воля Божия.

В этом году также состоялся Международный старообрядческий форум, в котором кроме РПСЦ приняли участие также представители Древлеправославной Церкви и старообрядцы разных толков. Является ли это сближением старообрядческих сообществ?

Митрополит Корнилий: Несомненно, Международный старообрядческий форум - это историческое событие, которое способствовало идейному, социальному и человеческому сближению старообрядцев. У нас много общего: общая история, много общих святых, одни богослужебные книги, единый иконописный канон. У староверов разных согласий гораздо более общего, чем того, что нас разделяет. Однако существующие на сей день межцерковные разногласия делают пока невозможным молитвенное единство.

Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
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Что сегодня представляет из себя старообрядчество в России, в мире? В каких российских регионах живут компактно старообрядцы?

Митрополит Корнилий: Существует несколько старообрядческих согласий. Это Русская Православная Старообрядческая Церковь в России и поместная РПСЦ в Румынии, находящиеся между собою в евхаристическом единстве. Русская Древлеправославная Церковь, Древлеправославная Архиепископия, ведущая процесс объединения с РПСЦ. А также Древлеправославная Поморская Церковь, феодосеевское согласие, часовенные, спасовцы. Точное количество старообрядцев в России и мире неизвестно. Утверждают, что в мире нас 1-2 миллиона. РПСЦ на сегодня - это крупнейшая старообрядческая Церковь. Наши последователи представлены фактически во всех регионах России. Немало приходов РПСЦ и за рубежом, например в Америке, Австралии, появились полноценные общины с храмами и священниками в таких далеких странах, как Пакистан и Уганда.

Что может удивить обычного православного человека, привыкшего к литургии Иоанна Златоуста, которая длится 1,5-2 часа, когда он попадает в старообрядческий приход? Как вести себя в приходах РПСЦ обычному "никонианину"?

Митрополит Корнилий: Старообрядческие богослужения совершаются без всяких нововведений и сокращений. Все строго по древнему уставу, поэтому старообрядческая церковная служба продолжается 4-5 часов, а в праздники и того больше. Нестарообрядцу в старообрядческий храм (мы говорим о приходах РПСЦ) заходить, конечно же, можно, однако по-своему молиться не дозволяется. Перед входом в храм желательно осенить себя троекратно двуперстным крестным знамением. В храме можно постоять, не проходя вперед, понаблюдать за богослужением, а после службы задать вопросы священнику, уставщику или другому лицу, находящемуся в храме.

Благодать Господа нашего Исуса Христа, мир и благоденствие да будут со всеми вами и с нашим православным Отечеством!

Общество Религия

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