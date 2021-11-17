Митрополит Корнилий: Новообрядцу в старообрядческий храм заходить можно

115 лет назад был издан высочайший указ императора Николая II о свободе старообрядческих общин. Каково взаимоотношение старообрядцев с властями сегодня и возможно ли воссоединение староверов с РПЦ - рассказал в интервью "РГ" глава Русской православной старообрядческой Церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

Митрополит Корнилий: Сокровенная русская мечта - возрождение Святой Руси. Фото: РИА Новости

Владыка, указ императора о свободе старообрядческих общин - был ли это первый шаг государства навстречу старообрядцам и дал ли реальное равноправие старообрядческой Церкви?

Митрополит Корнилий: Указ императора Николая II "Об укреплении начал веротерпимости" носит исторический, эпохальный характер. С 1906 по 1917 год начинался так называемый золотой век старообрядчества, когда повсеместно строились старообрядческие храмы, возросла численность прихожан церкви, начали создаваться собственные учебные заведения, духовно-просветительские центры. В общем и целом наблюдался расцвет древлеправославной культуры. Но все же реального равноправия с господствующей новообрядческой церковью в те времена не было. Так, не допускалось общественное служение старообрядцев вне церкви, ограничивались права проповеди и печати.

Каково ваше отношение к Дому Романовых, к императору Николаю II, к октябрьскому перевороту, последовавшему через 11 лет после выхода указа? И правда ли, что некоторые старообрядцы-промышленники финансировали революцию?

Митрополит Корнилий: Отношение - как человека, уважающего отечественную историю. Прошлое надо уважать, каким бы оно ни было, и надо признавать волю Божию в событиях истории нашей страны. Романовы правили нашим государством почти 300 лет. Это немалый исторический период. Были победы и поражения, черные страницы и светлые. Да, Романовы в лице Алексея Михайловича в XVII веке посеяли небывалую на Руси религиозную смуту. Да, Романовы виновны в ничем не оправданных гонениях на древлеправославие. И те же Романовы в лице последнего российского императора даровали староверам социальную и политическую свободу. Что касается революции, это для всей нашей страны общая беда. В ней участвовали всякого рода люди, разного вероисповедования, разных убеждений. Нет на сегодня оснований утверждать, что именно благодаря финансам русских старообрядцев революция стала возможной.

Александр Солженицын писал, что не было бы XVII века - не было бы 17-го года. Так что же произошло при патриархе Никоне?

Митрополит Корнилий: Духовная катастрофа. Религиозное и национальное унижение нашего народа, который бережно хранил древние обряды и церковные установления, пришедшие к нам из Византии с Крещением Руси в X веке. К тому же никоновская реформа предуготовила почву к реформам Петра I, когда произошла поспешная насильная ломка культурно-нравственных устоев русской жизни. Подрыв и размывание духовных основ и христианских традиций в конечном итоге привели к трагическому 1917 году.

Каково отношение у старообрядцев к государственной власти?

Митрополит Корнилий: В богослужебных молитвах есть упоминание о державе Российской, о защите ее от врагов, о помощи правителям и воинам в сохранении Земли Русской.

Вы два раза встречались с президентом России Владимиром Путиным. Смог ли он чем-то помочь РПСЦ?

Митрополит Корнилий: Владимир Владимирович Путин - первый за всю историю из глав нашего государства, кто посетил Рогожскую слободу. Это уже говорит о положительном отношении президента к старообрядчеству, нашей истории, традициям и духовной культуре. Президентом и правительством РФ на самом высоком уровне оказана помощь и поддержка в праздновании 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, проведении различных юбилейных общественных мероприятий, возвращении церковного имущества и многое другое.

В этом году также отмечалось 50-летие Поместного собора РПЦ, на котором были отменены клятвы на старые обряды и на придерживающихся их. Старый обряд был признан равночестным с новым. Кроме того, в последнее время в рамках РПЦ активно развивается единоверие, учрежденное еще в начале XIX века, стали нередки случаи служения старым обрядом архиереев, в приходах разрешено креститься двумя перстами. Приветствуете ли вы эти шаги?

Митрополит Корнилий: У единоверцев не конфисковывались и не уничтожались дораскольные книги и иконы, богослужебные предметы и церковная утварь, характерная исключительно для старообрядчества, что помогло в деле сохранения древлеправославной культуры. Однако, в большинстве своем, старообрядцы не приняли условий единоверия, поскольку единоверие отождествлялось старообрядцами с унией Римско-католической Церкви в отношении православных. К тому же единоверие часто навязывалось силой. Сами новообрядцы считали единоверие явлением временным, которое вскоре должно себя изжить после окончательного перехода единоверцев на "новый обряд". Но евхаристическое единение с постреформенной церковью для староверов невозможно. Таким образом, единоверие при всестороннем рассмотрении оценивается нами неоднозначно.

Владимир Путин - первый за всю историю из глав нашего государства, кто посетил Рогожскую слободу

В интервью "Вестям" митрополит Иларион (Алфеев) высказал надежду, что рано или поздно две Церкви воссоединятся. Возможно ли такое воссоединение?

Митрополит Корнилий: Что невозможно человеку - возможно Богу. Мы воздержимся от всяких прогнозов, на все воля Божия.

В этом году также состоялся Международный старообрядческий форум, в котором кроме РПСЦ приняли участие также представители Древлеправославной Церкви и старообрядцы разных толков. Является ли это сближением старообрядческих сообществ?

Митрополит Корнилий: Несомненно, Международный старообрядческий форум - это историческое событие, которое способствовало идейному, социальному и человеческому сближению старообрядцев. У нас много общего: общая история, много общих святых, одни богослужебные книги, единый иконописный канон. У староверов разных согласий гораздо более общего, чем того, что нас разделяет. Однако существующие на сей день межцерковные разногласия делают пока невозможным молитвенное единство.

Что сегодня представляет из себя старообрядчество в России, в мире? В каких российских регионах живут компактно старообрядцы?

Митрополит Корнилий: Существует несколько старообрядческих согласий. Это Русская Православная Старообрядческая Церковь в России и поместная РПСЦ в Румынии, находящиеся между собою в евхаристическом единстве. Русская Древлеправославная Церковь, Древлеправославная Архиепископия, ведущая процесс объединения с РПСЦ. А также Древлеправославная Поморская Церковь, феодосеевское согласие, часовенные, спасовцы. Точное количество старообрядцев в России и мире неизвестно. Утверждают, что в мире нас 1-2 миллиона. РПСЦ на сегодня - это крупнейшая старообрядческая Церковь. Наши последователи представлены фактически во всех регионах России. Немало приходов РПСЦ и за рубежом, например в Америке, Австралии, появились полноценные общины с храмами и священниками в таких далеких странах, как Пакистан и Уганда.

Что может удивить обычного православного человека, привыкшего к литургии Иоанна Златоуста, которая длится 1,5-2 часа, когда он попадает в старообрядческий приход? Как вести себя в приходах РПСЦ обычному "никонианину"?

Митрополит Корнилий: Старообрядческие богослужения совершаются без всяких нововведений и сокращений. Все строго по древнему уставу, поэтому старообрядческая церковная служба продолжается 4-5 часов, а в праздники и того больше. Нестарообрядцу в старообрядческий храм (мы говорим о приходах РПСЦ) заходить, конечно же, можно, однако по-своему молиться не дозволяется. Перед входом в храм желательно осенить себя троекратно двуперстным крестным знамением. В храме можно постоять, не проходя вперед, понаблюдать за богослужением, а после службы задать вопросы священнику, уставщику или другому лицу, находящемуся в храме.

Благодать Господа нашего Исуса Христа, мир и благоденствие да будут со всеми вами и с нашим православным Отечеством!