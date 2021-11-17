Мурашко доложил Путину о новых вакцинах от коронавируса

Еще две новые вакцины от коронавируса проходят в России доклинические исследования, сообщил президенту на совещании министр здравоохранения.

Михаил Мурашко назвал это "прорывными вещами".

"В первую очередь вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания", - объявил он. "Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия", - добавил докладчик.

Еще министр сообщил, что разработаны генетические тесты, которые позволяют безинвазивно определять наличие ДНК опухолей в крови человека, и рассказал про генетические паспорта новорожденных.