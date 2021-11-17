Мужчины с детьми от суррогатных матерей получат право на маткапитал

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, дающую право на материнский капитал мужчинам, у которых есть дети от суррогатных матерей. Про этом такие мужчины могут являться отцами-одиночками.

Также материнский капитал будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и супруга усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что инициатива разработана в рамках исполнения постановления Конституционного суда России.

Ранее в высшую судебную инстанцию обратился житель Тверской области, отец двух детей, рожденных в сентябре 2019 года суррогатной матерью. Женщина дала свое согласие на запись мужчины в качестве родителя рожденных ею детей. Орган записи актов гражданского состояния зарегистрировал рождение детей и выдал свидетельства, в графе "Отец" которых указан данный гражданин, а в графе "Мать" поставлен прочерк.

В октябре 2019 года мужчина вступил в брак, и супруга удочерила его детей. Однако при обращении в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о выдаче государственного сертификата на маткапитал женщина получила отказ в связи с отсутствием у нее права на дополнительные меры государственной поддержки.

"Выяснилось, что существует правовой пробел: так как женщина усыновила своих пасынков, права на материнский капитал у нее не возникло. Не предусмотрено такое право и для мужчины, единственного родителя, чей ребенок рожден суррогатной матерью", - пояснил Груздев.

Поэтому отказ получил и сам отец. Конституционный суд РФ признал такое положение вещей не соответствующим основному закону.

"Подготовленный проект предусматривает, что в том случае, если мужчина в установленном порядке признан единственным родителем ребенка, рожденного от суррогатной матери, он получит право на материнский капитал. Распространяется право на материнский капитал и на ситуации, когда мужчина растит детей от суррогатной матери вместе с супругой, усыновившей их", - сообщил он.

По расчетам, сейчас на материнский капитал претендуют 19 мужчин, имеющих детей от суррогатных матерей. Размер материнского капитала в 2021 году составил более 550 тысяч рублей. "Таким образом, в случае принятия данной инициативы расходы бюджета на первоначальном этапе составят 10,4 миллиона рублей", - заключил Груздев.