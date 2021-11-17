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17.11.2021 17:03
Рубрика: Общество

МВД: В России нелегально находятся более 800 тысяч граждан СНГ

Текст: Иван Егоров
Первый замглавы МВД России Александр Горовой призвал коллег из СНГ принять меры по активизации работы с соотечественниками для максимального соблюдения ими законности и правомерного поведения во время пребывания в России.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Об этом Горовой заявил во время проходившей в Москве ежегодной встрече секретарей Совбезов стран СНГ. "Мы со своей стороны готовы оказать необходимую информационную помощь в конкретных вопросах", - пообещал первый заместитель министра внутренних дел.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По его данным, сегодня в России находятся около пяти с половиной миллионов, а точнее - 5 486 016 граждан из стран СНГ. Из них 819 652 не имеют законных оснований для пребывания.

Для сравнения: до начала пандемии и введения ограничений на трансграничные поездки в России пребывало порядка 8,2 млн граждан стран СНГ. При этом, как отметил Горовой, несмотря на уменьшение численности, количество совершенных ими преступлений остается на высоком уровне. За 9 месяцев 2021 года мигрантами было совершено - 21,7 тысячи преступлений, а за аналогичный период прошлого года - 24 тысячи.

Особую тревогу, по его словам, вызывает увеличение числа преступлений экстремистской направленности - 30 и террористического характера - 147. В прошлом году за 9 месяцев их было соответственно 21 и 124. Большинство таких преступлений совершено гражданами Узбекистана - 78, Таджикистана - 60 и Киргизии - 24.

В этой связи Александр Горовой еще раз подчеркнул важную роль профилактической работы компетентных органов Содружества.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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"Предупреждение правонарушений в период пребывания на территории другого государства должно быть приоритетом в нашей совместной работе", - отметил он. Также Александр Горовой обратился к коллегам по СНГ с предложением, как можно скорее завершить согласование проекта соглашения по вопросам оформления свидетельств на возвращение лицам, подлежащим принудительной высылке.

Общество Соцсфера Миграция Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МВД Иностранцы в России

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