На севере Франции запретили продажу каяков из-за беженцев

Крупная компания, торгующая спортивными товарами, прекратила продажу на севере Франции весельных спортивных лодок типа каяк, сообщает Welt. Такими плавсредствами обычно пользуются скопившиеся в регионе беженцы, чтобы через Ла-Манш перебраться в Великобританию.

Спортивные каяки - достаточно сложный для освоения снаряд, непригодный для переправы через пролив. Рискнувшие на это люди подвергают себя смертельной опасности.

На днях французским спасателям удалось вытащить из неминуемой гибели двух таких смельчаков. А всего из прибрежных вод Франции удалось вытащить 272 человека, жаждавших на каяках переплыть Ла-Манш и оказаться в Великобритании.

С января по сентябрь пересечь Ла-Манш пытались почти 30 тысяч беженцев. Причем за последние недели число подобных попыток продолжало увеличиваться. Соответственно растет количество жертв. Чтобы положить конец морским авантюрам мигрантов, Франция и Великобритания намерены укрепить взаимное сотрудничество, о чем накануне заявили министры внутренних дел обеих стран.