На Украине образовались многодневные очереди в крематории

Накануне президента Украины Зеленского как бы случайная прохожая увидела пьющим пиво в спортивном баре в компании главы офиса и его заместителей. Эта новость на время вытеснила из украинского информационного пространства другую: с начала недели страна ежедневно обновляет антирекорд количества погибших от коронавируса.

В среду на Украине от этой болезни скончались больше 800 человек, что является абсолютным, в пересчете на количество населения, мировым рекордом. Поэтому бьют отраслевые рекорды и украинские крематории, где печи работают круглые сутки, а очередь на огненное погребение растянулась на недели вперед. Но не легче ситуация и там, где нет крематориев. "Смертность большая, это факт. Мы работаем бесконечно, еле справляемся. У нас уже не хватает товаров. Столько смертей за 23 года работы в этой сфере я еще не встречал. Сейчас в основном акцент не на кремации, а на захоронении умерших, так как земля и гробы пока еще есть. Мы везем тела туда, где нас принимают. Сейчас не принимают практически нигде. Похорон настолько много, что нам не хватает времени думать, куда везти", - цитирует издание "Страна" руководителя фирмы ритуальных услуг из бывшего Днепропетровска.

Особое внимание к крематориям вызвано тем, что на местах медики зачастую не выдают тела из морга, заявляя родственникам, что умерших от коронавируса следует только кремировать. Но ни в одном украинском правовом акте такая процедура прямо не зафиксирована, а само правило существует только в форме рекомендации министерства здравоохранения. На практике это зачастую оборачивается тем, что раздавленные горем люди вынуждены ждать дольше девяти дней, чтобы попрощаться с умершим. На ругань или судебные тяжбы с больницей за право предать тело земле не у всех хватает душевных сил и материальных средств.

На ругань или судебные тяжбы с больницей за право предать тело земле не у всех на Украине хватает душевных сил и материальных средств

Но даже уговорив работников морга, тело зачастую приходится везти через половину Украины. Ведь крематориев на Украине всего три: в Одессе, Харькове и Киеве, именно туда поступают умершие от коронавируса из соседних городов. При этом Одесса и Киев порой произвольно отказывают иногородним клиентам, ссылаясь на то, что не хватает времени для "своих" мертвецов. В Харькове же часть печей не выдержала нагрузки и встала на ремонт. Именно это приводит к недельным очередям и умножению горя.

Другое дело, что президента и правительство эта поистине смертельная неразбериха и очереди из гробов, похоже, мало занимают или их стараются не замечать. Зеленский, озабоченный только своим рейтингом и борьбой с потенциальными соперниками и критиками, вернулся к практике записи роликов, где общается с народом как с несмышленым ребенком, верящим всему, что скажут взрослые. В последнем видео он успокаивает - пандемия якобы под контролем, призывает верить только ему и приписывает себе чужие заслуги. Например, заявил, что топливо для задыхающихся от дефицита угля ТЭС закупило правительство, хотя в реальности это сделала частная компания.

Но самым громким стало обещание выплатить 1000 гривен (37 долларов, 25 поездок в киевском общественном транспорте) всем, кто сделал до 19 декабря две прививки от коронавируса. И лучше бы он этого не делал, поскольку избиратели подумали, что получат на руки живые, пусть и небольшие деньги. Однако выяснилось, что потратить их на покупку продуктов или оплату счетов ЖКХ не выйдет: речь идет о неком купоне, который можно будет потратить только на билет в кино, музей, театр, или поход в фитнес-центр. Задумка президента состояла в том, чтобы одной тысячей гривен убить трех зайцев: поддержать не чуждую ему "креативную" отрасль, заставить всех поставить на смартфоны украинский аналог единой системы государственных услуг "Дiя" ("Действие") и подтолкнуть население к вакцинации. Быстро выяснилось, что у большинства заинтересованных в этой тысяче - пенсионеров и малоимущих - либо нет смартфона, либо они не посещают фитнес, либо живут далеко от театров и музеев. Чтобы погасить поднявшийся скандал и вал злословия в свой адрес, Зеленскому пришлось якобы незаметно выпить пива.